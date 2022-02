Musica e arti visive viaggiano sullo stesso binario, l’una si fa musa ispiratrice dell’altra in un mescolarsi di immagini e suoni capace di dare vita a nuovi mondi e immaginari estetici innovativi. Questo è il presupposto da cui prende forma la nuova iniziativa realizzata dal Project Space romano Villa Lontana che dal 23 febbraio al 30 aprile inaugura IMAGES FOR SOUNDS: Artist Covers for Music Records.

L’identità dello spazio ha mostrato, fin dalla sua prima apertura al pubblico nel 2018, una forte tendenza verso la sperimentazione e l’ibridazione di differenti linguaggi creativi. L’arte visiva, sonora e la performance si fondono insieme già dalle prime iniziative organizzate da Villa Lontana che hanno visto creare piattaforme fluide di incontro tra le sculture e i manufatti della Collezione Santarelli e le pratiche artistiche contemporanee. Questo filo conduttore porta a un altro passaggio fondamentale nello sviluppo del project space di Via Cassia 53 che dà vita a Villa Lontana Records, un’etichetta discografica lanciata nel 2019, specializzata sulla produzione di nuovi suoni, dall’elettroacustica alla poesia sonora.

La mostra IMAGES FOR SOUNDS: Artist Covers for Music Records si pone con coerenza rispetto il pregresso percorso di Villa Lontana e prende in considerazione collaborazioni tra artisti visivi e musicisti, giocando sulla dualità tra il materiale visivo e quello sonoro. L’iniziativa non si focalizza su dischi d’artista ma copertine d’artista per progetti musicali diversi: progetti casuali o vere e proprie soluzioni per intere collane discografiche.

Cover By Sol LeWitt

Giuseppe Garrera, musicologo, storico dell’arte e collezionista, è il principale motore dell’esposizione; la sua personale collezione traccia una storia editoriale italiana dagli anni ’50 agli anni ’90 della copertina d’artista per il disco tentando un primo censimento in assenza ancora di repertori discografici e bibliografici sull’argomento. Si va dalle copertine ideate da Bruno Munari per La Ricordi e La Voce del Padrone, a quelle di Luigi Ghirri per la RCA Seal Gold. Altri nomi fondamentali della storia dell’arte contemporanea italiana sono presenti in mostra come, Mario Schifano e Michelangelo Pistoletto, accompagnati da altrettanti esponenti dei linguaggi visivi internazionali come Cy Twombly, Irma Blank, Sol LeWitt e Edith Schloss.

Con IMAGES FOR SOUNDS: Artist Covers for Music Records il diletto dell’ascolto e della riproducibilità dell’invisibile sonoro, assume una doppia identità d’immagine e suoni: appartiene all’ascolto e, allo stesso tempo, entra a far parte di un viaggio visivo.

Di seguito la lista completa degli artisti partecipanti :

Larry Achiampong, Bas Jan Ader, Tauba Auerbach, John Baldessari, Elisabetta Benassi, Tomaso Binga, Marcel Broodthaers, Alessandro Cicoria, Adelaide Cioni, Gino De Dominicis, Isabella Ducrot, Barry Flanagan, Cyprien Gaillard, Giuseppe Garrera, Jeff Gibbons, Adam Green, Susan Hiller, Thomas Hutton, David Kakabadze, Clementine Keith-Roach, Ketty La Rocca, John Latham, Louise Lawler, Walter Maioli, Emiliano Maggi, Lucy McKenzie, Mario Merz, Anne Minich, Charlotte Moth, Rosalind Nashashibi, Maria Nordman, Francis Offman, Olu Ogunnaike, Michael O’Mahony, Luigi Ontani, Giorgio Orbi, Christopher Page, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pietroiusti, Gianni Politi, Robert Rauschenberg, Carlo Ludovico Ragghianti, Ad Reinhardt, Andrés Saenz de Sicilia, Prem Sahib, Hugo Sanchez, Delfina Scarpa, Mario Schifano, Edoardo Servadio, Sudarshan Shetty, Raja Ram Sharma, Lucy Skaer, Daniel R. Small, Jeffrey Stuker, Vivian Suter, Terre Thaemlitz/DJ Sprinkles, Franco Troiani, Joëlle Tuerlinckx, Emiddio Vasquez.

Info: http://www.villalontana.it/info/

IMAGES FOR SOUNDS: Artist Covers for Music Records

23 febbraio – 30 aprile, 2022

Villa Lontana

Via Cassia 53 – 00191, Roma