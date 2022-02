A Torino viene celebrato uno dei miti assoluti della fotografia contemporanea e ne viene raccontata la carriera attraverso gli scatti dedicati al mondo delle attività sportive e dei riti collettivi che gli appartengono. «Lo sport è un tema ricorrente nella lunga carriera di Parr: catalizzatore delle più diverse emozioni, viene raccontato dal fotografo soprattutto attraverso le divise, le coreografie e le tradizioni dei tifosi e degli spettatori, autentici protagonisti di questo rito collettivo» evidenzia Walter Guadagnini, Direttore di Camera

England. Bristol. Playing bowls. 1995-1999. © Martin Parr / Magnum Photos

Martin Parr. We Love Sports è la rassegna fotografica organizzata da Camera – Centro Italiano per la fotografia. L’esposizione è realizzata con il Gruppo Lavazza, partner istituzionale e storico sostenitore del centro che in questa occasione collabora con Magnum Photos, storica agenzia fotografica fondata nel 1947 dai grandi nomi di Robert Capa, Henri Cartier- Bresson, David Seymour, George Rodger e William Vandivert.

Attento interprete del presente, sin dagli esordi Parr ha ritratto la società contemporanea con spietata e divertita ironia, realizzando immagini che sono diventate vere e proprie icone del nostro tempo. Attraverso i netti contrasti di colore che caratterizzano il suo stile, ha rivelato gli aspetti grotteschi e involontariamente comici di un mondo sempre più consumista e globalizzato.

New York. US Open. Lavazza. Waiting for Rafael Nadal. 2017. © Martin Parr / Magnum Photos

L’esposizione viene curata da Walter Guadagnini insieme a Monica Moggi, e si pone l’obiettivo di ripercorrere la carriera del celebre autore britannico attraverso 150 immagini dedicate a eventi sportivi con un focus tematico incentrato sugli scatti realizzati da Parr in occasione dei più rilevanti tornei di tennis degli ultimi anni.

«Apprezziamo da anni il lavoro di Parr, avendo collaborato con lui dal 2008 in un progetto che raccontava la colazione degli italiani. Mi sono innamorata da subito della sua visione del mondo, che vuole fotografare la vita «così com’è». Il suo sguardo ironico e personale, il suo stile sincero e immediato, il suo realismo intransigente ma positivo ben si lega all’idea di collaborazione che Gruppo Lavazza vuole portare avanti con il mondo del tennis. Trasparenza e tradizione, sincerità e condivisione. Come ogni grande artista, Martin usa la macchina fotografica per ritrarre la quotidianità delle persone che percorrono le strade parallele ai grandi eventi e ai grandi personaggi. Sono storie intime e particolari, bellissime nella loro unicità, leggerezza e sincerità» precisa Francesca Lavazza.

Info: https://camera.to/

Martin Parr. We Love Sports

28 ottobre 2021 – 13 febbraio 2022

Camera – Centro Italiano per la fotografia