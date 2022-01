Un inizio entusiasmante per FOROF, il nuovo spazio romano promosso da Giovanna Caruso Fendi che inaugura con la prima esposizione LOVOTIC, in apertura al pubblico a partire dal 2 febbraio 2022, negli storici spazi di Palazzo Roccagiovine.

FOROF si presenta esplicitamente con la volontà di rompere gli schemi. La combinazione tra archeologia e linguaggi contemporanei viene sfruttata dallo spazio nella migliore delle modalità, grazie anche al prezioso scenario in cui si insedia. Il confronto con l’antichità, infatti, comincia ancor prima di arrivare alle sue porte, in cui si entra già con gli occhi carichi della bellezza dei fori romani.

FOROF si articola su due livelli: quello superiore, prettamente espositivo e dal sapore moderno, e quello inferiore che invece ci proietta in una dimensione altra. Quasi si ha l’impressine di abbandonare il contemporaneo per venire catapultati a centinaia di anni di distanza dal presente. È il visitatore stesso a trovarsi protagonista di un viaggio all’insegna della sperimentazione e la scelta di inaugurare FOROF con l’intervento LOVOTIC ne è la prova.

Il Soundwalck collective realizza per l’occasione un’installazione sonora site specific in dialogo con lo spazio archeologico. Le sale sono spoglie, lo stile d’allestimento scelto è minimale, nel rispetto della cornice millenaria in cui si sta entrando. Nell’aria si espande il suono di una serie di tracce contenenti discorsi d’amore, quasi incomprensibili, testimonianze di una civiltà che sembra ormai essere lontana ma che ci sembra enigmaticamente familiare, anche se ancora non abbiamo sciolto l’arcano che nasconde.

I Wall Types che accompagnano il percorso recano frasi di Paul B Preciado, richiamanti l’idea di una post-sessualità che ci fa addentrare sempre più nel cuore dell’esposizione. È quello della fluidità il tema che progressivamente si palesa, espressione della trascendenza del concetto di maschile e femminile. Solo al piano inferiore veniamo inghiottiti in una dimensione ultraterrena. La luce naturale viene sostituita dal buio, interrotto solo da installazioni luminose artificiali rossastre che accompagnano la voce guida di Charlotte Gainsbourg. Questa interferisce volutamente con quelle di Willem Dafoe, Lyra Pramuk e AtomTm. Il risultato è un discorso non lineare sui temi amorosi che raccolgono tutto lo scibile umano sull’Eros. Ma qual’è la loro funzione?

Sulle pareti dello spazio sono poste delle lastre metalliche, reperti post-archeologici che raccontano la summa del sapere umano sulla sessualità, pronte per essere inviate nello spazio e scovate da esseri lontani che della donna, dell’uomo e del loro modo di relazionarsi non conoscono nulla. Ci torna inevitabilmente alla memoria l’esperimento messo in atto nel 1977 con la sonda Voyager, partita dalla terra e contenente il disco di rame dorato su cui sono state incise le informazioni chiave per far conoscere la nostra civiltà alle altre specie nel cosmo. L’intera installazione si scopre così essere uno Stargate verso una nuova interpretazione dell’amore.

LOVOTIC non a caso indica proprio l’ibridazione tra uomo e macchina che si mescolano all’interno dell’esposizione. Le voci narranti le peripezie amorose si intersecano e vengono rielaborate da un algoritmo, dando luogo a un composito linguaggio inedito a metà tra l’umano o e il robotico. Un periodo di mutazione è quello che stiamo vivendo nel nostro presente, una parentesi larvale da cui usciremo cambiati e rimodulati a ogni livello. La testimonianza tecno-archeologica di questo momento di passaggio segna il distanziamento dalle imperative pratiche sessuali finalizzate alla riproduzione che hanno sempre contraddistinto l’esperienza umana, almeno in questo mondo.

Info: https://www.forof.it

LOVOTIC, Soundwalk Collective

2 febbraio 2022 – 15 luglio 2022

FOROF, Foro Traiano, 1