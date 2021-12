Da sabato 18 a giovedì 30 dicembre riparte a Roma, con la sua terza edizione, De Natura Sonorum. Il festival presenta un calendario ricco di nuove iniziative mirate a inquadrare una scena artistica impegnata in prima linea nella sperimentazione e nella contaminazione di generi creativi. La rassegna si sta, infatti, progressivamente affermando come una piccola ma interessante vetrina dello sperimentalismo musicale contemporaneo.

La sfida dell’Associazione culturale Teatroinscatola, produttrice del Festival, è quella di portare in spazi ordinari eventi di qualità, nell’idea di fondo che il riuso di strade, edifici, piazze e aree della città mediante l’interazione con le arti possa creare inediti luoghi di relazione, dove la fruizione dell’evento da parte dello spettatore è spesso casuale.

Questo si è verificato in eventi realizzati da Teatroinscatola con importanti artisti legati al mondo della sperimentazione, come Nanni Balestrini, Alvin Curran, Carlo Quartucci, Pippo Di Marca, Simone Carella, Antonello Neri che sono saliti su autobus e battelli, hanno attraversato stazioni di treni, gallerie d’arte o mercati rionali, sono entrati in centri sportivi, piscine, studi d’artista o anche in semplici caffetterie regalando al pubblico esperienze culturali che hanno ridefinito la tradizionale fruizione artistica dell’evento, esaltandone il carattere temporaneo, effimero, irripetibile e riuscendo a raccontare nuove, infinite possibilità dei perimetri urbani o riscoprire luoghi poco conosciuti o ormai poco frequentati.



De Natura Sonorum nasce da un’idea di Federico Placidi, compositore e docente al Saint Louis, e prende forma grazie alla lunga collaborazione con TODAYs MUSIC, festival diretto da Francesco Cuoghi e Maurizio Barbetti; altre collaborazioni fondamentali per la realizzazione del festival sono Proposte Sonore, I Quaderni del Silenzio, Università di Tor Vergata, Caterina Tomeo (Rufa).

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL



SABATO 18 DICEMBRE 2021

Chiesa di San Paolo entro le Mura, via Nazionale 16a

ore 16: Schlingen Blängen concerto per 23 campane e organo di Charlemagne Palestine

ore 18: Aleatorio concerto dedicato a Domenico Guaccero e a Karlheinz Essl con Maurizio Barbetti (viola), Keiko Morikawa (soprano), Nazarena Recchia (arpa), Francesco Cuoghi (chitarra)

ore 19.30: Scelsi, Bisanzio e gli Alchimisti concerto di VOXNOVA ITALIA con Alessandro Tamiozzo (tenore), Oliviero Giorgiutti (baritono), Nicholas Isherwood ( basso)

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021

Chiesa di San Paolo entro le Mura, via Nazionale 16a

ore 11.30: Paesaggi sonori creativi a cura di Luana Lunetta, laboratorio d’ascolto e registrazione creativa dei suoni d’ambiente

ore 17 : Incontro con Marco Giovenale: Asemic writing Incontro con Fabrizio Venerandi: Suoni che cambiano Horti 14, via san Francesco di Sales 14 (ex Teatro degli

Artisti)

DA LUNEDI 20 A MERCOLEDì 22 DICEMBRE 2021

Label201, via Portuense 201

dalle 17 alle 19.30 :

API, mostra/installazione di Wang Yu Xiang, curatore Fabrizio Pizzuto e Laboratorio KH, sound engineer:

Federico Landini

MARTEDì 21 DICEMBRE 2021

Sala 1 (sala Gildea) P.zza di Porta San Giovanni 10

dalle ore 17 alle 19 :

Sound Perceptions, mostra/installazione interattiva a cura di Luana Lunetta, a partire dai suoni registrati durante il laboratorio “Paesaggi sonori creativi”

DAL 22 AL 30 DICEMBRE 2021

La Pelanda, Mattatoio

dalle ore 17 alle 20 (ultimo ingresso ore 19.30 – lunedì chiuso)

Video Installazione “Il combattimento di Ettore e Achille”

Studio Azzurro, 1989 regia di Paolo Rosa, coreografia di Virgilio Sieni, suoni e musiche di Giorgio Battistelli

DAL 28 AL 30 DICEMBRE 2021

Il Cantiere, via Gustavo Modena 92

dalle 18 alle 21:

“Sulla linea del tramonto” (Un viaggio dentro e fuori il Minimalismo )

mostra/installazione a cura di Paolo Coteni e Fosco Valentini

Info: http://www.teatroinscatola.it