Andata in scena ieri l'iniziativa dell'artista in collaborazione con i musicisti Innarella e Cintio

Nuove visioni, modalità di fruizione dell’arte più attuali e filosofia della creatività sono tra i concetti chiave di Spazio Taverna, un luogo dove l’arte significa vivere un’esperienza unica. Uno spazio indipendente nel cuore della Capitale, che da ottobre scorso sta ospitando una serie di iniziative di forte impatto e risultato di una ricerca molto raffinata. Come quella di ieri, che ha visto protagonista Gian Maria Tosatti: il Concerto vietato, un’esperienza progettata dall’artista in collaborazione con Pasquale Innarella, sassofonista jazz, con l’accompagnamento al piano di Marco Cintio.

Il progetto di Spazio Taverna prende vita all’interno del sontuoso Palazzo Taverna in via di Monte Giordano, che negli anni ’70 ospitò gli Incontri Internazionali d’Arte promossi da Graziella Lonardi Buontempo. Spazio Taverna nasce sotto il patrocinio EIIS – European Institute for Innovation and Sustainability – con la direzione artistica di Ludovico Pratesi e la curatela di Marco Bassan, e rappresenta un hub multidisciplinare e dinamico con lo scopo di accorciare le distanze tra l’arte e il pubblico.