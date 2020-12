Da The tomb of Dracula (1972), serie targata Marvel comics alla più recente trilogia Vlad (2019) di Feltrinelli comics, passando per la trilogia degli anni novanta Batman vampiro (Dc comics), il sanguinario condottiero fonte di ispirazione per Bram Stoker nella creazione del succhiasangue per antonomasia (se è vero che non ha inventato lui la figura del vampiro, ne ha comunque fornito la fisionomia moderna rendendo il conte Dracula un personaggio iconico ed emblematico) è sempre stato protagonista – diretto o indiretto – di un elenco (sterminato) di avventure a fumetti. Certo, la prima edizione del romanzo epistolare gotico di Stoker in Gran Bretagna risale al 1897, più o meno quando negli Stati Uniti l’editore Joseph Pulitzer ebbe l’idea di integrare, nei quotidiani domenicali, un supplemento illustrato a colori per l’infanzia; capostipite del fumetto, insomma. Coincidenze? Io non credo (si direbbe oggi). Eppure il mito del demone aristocratico, lontano dall’immagine del personaggio presente nel folklore, reso noto nella letteratura da John William Polidori (The vampyre, 1819) ha trovato linfa vitale soprattutto nel cinema, grazie ad interpreti come Bela Lugosi e Christopher Lee. Così, può sorprendere – positivamente – il fedele adattamento a fumetti dell’immortale capolavoro della letteratura horror firmato Stoker, Dracula di Georges Bess che Magic Press edizioni porta in Italia. Un bianco e nero, a tratti particolarmente oscuro e inquietante, ma sempre ”alto”, di spessore, che esalta l’incredibile personaggio dell’essere immortale abile nel trarre nutrimento dal sangue dei vivi per mutarli, a loro volta, in creature prive di qualsivoglia freno inibitorio. Tra le figure gotiche più amate e rivisitate – purtroppo anche in saghe come Twilight – il vampiro per antonomasia è al centro di questo corposo graphic novel (brossurato, 208 pagine, 20 euro) il cui titolo completo è Bram Stoker: Dracula di Georges Bess. Con la copertina realizzata da Georges e Pia Bess (moglie dell’autore, risiedono a Parigi), questo racconto per immagini rispecchia fedelmente la cifra stilistica del maestro francese, classe 1947, conosciuto in particolar modo per le sue collaborazioni con Alejandro Jodorowsky. ”Per raggiungere la Transilvania ho dovuto attraversare diversi paesi, cambiare più volte treno, passare da numerose città. Nel corso dei nostri scambi epistolari, il conte mi ha parlato del distretto in cui mi sto recando. Si trova nella parte orientale del paese, alla frontiera fra tre stati: la Bucovina, la Moldavia e la Transilvania, nel bel mezzo dei Carpazi”. Così il giovane Jonathan Harker, brillante legale della City, prossimo a convolare a nozze con Mina Murray, riceve l’incarico – per conto di un’agenzia immobiliare – di raggiungere la Transilvania. L’obiettivo: incontrare un misterioso cliente interessato a comprare una lussuosa dimora a Londra. Chi/che cosa lo attenderà? Sono in molti a conoscere la risposta, sia se hanno letto il capolavoro di Stoker – che ha ispirato anche Nosferatu il vampiro (1922), il lungometraggio di Friedrich Wilhelm Murnau – sia se hanno visto lo splendido film (1992) prodotto, co-scritto e diretto da Francis Ford Coppola (non male, invece, la recente miniserie tv creata da Mark Gatiss e Steven Moffat per Netflix). Dunque potrebbero soprassedere alla lettura? Certo che sì, come tutto. Però si perderebbero molto, perché quest’opera a fumetti è davvero elegante e potente come impatto visivo, con il buio a fare da padrone. E ancora, il (forte) richiamo alle serigrafie storiche, che tratteggiano al meglio il villain romantico e ne esplicitano l’oscura e autentica anima, è più che tangibile. Prese singolarmente le tavole – così dettagliate – potrebbero essere al centro di una personale di Bess, che da sempre ama definirsi «un mercenario», poiché è in grado di disegnare in qualunque stile gli venga richiesto. ”Entrate, ve ne prego, entrate liberamente. Non dubito che nell’andarvene lascerete qui parte della felicità che vi avete recato”, è l’invito del conte. A voi la scelta.

