Al via la fiera internazionale che chiama a raccolta musei, fondazioni e collezionisti. Un'occasione per un ragionamento di sistema sulla cultura

Dal 25 al 27 novembre va in scena la terza edizione di RO.ME Museum Exhibition, la fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, che si svolgerà completamente online e sarà fruibile dalla piattaforma romemuseumexhibition.com. Una chiamata a raccolta per musei, istituzioni culturali, aziende e professionisti per i quali sono stati organizzati incontri B2B e brainstorming in modo da compiere come ogni anno un vero ragionamento di sistema in abito culturale e artistico.

Ottanta aziende nazionali e internazionali popoleranno il marketplace della Fiera digitale, esponendo i propri prodotti e illustrando le proprie soluzioni: dal merchandising museale alle imprese creative e culturali, dagli allestimenti ai progetti immersivi attraverso la realtà virtuale e aumentata, dai servizi per i visitatori sino a quelli per l’exhibition e il collection management. La vetrina delle imprese è allestita grazie al contributo di Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma. Le aziende avranno l’opportunità di organizzare B2B con una audience di buyer nazionali e internazionali, tra i quali Sallie Stutz, agente plurimandatario per i musei statunitensi, Lorraine Dauchez di Arteum (Francia), che gestisce 300 punti vendita di prodotti culturali in 20 paesi, Leigh Anne Stevenson di Ingenium (Canada), rete dei musei canadesi della scienza e dell’innovazione, Irene Benito di Casa Battlò (Spagna) il museo di Antonio Gaudì a Barcellona, Barbara Lenhardt, della National Gallery of Art di Washington, Davide Dalpiaz del MUSE di Trento, Antonio Scuderi, CEO di ArtGlass e Pierfranco Tesso, Franco Cosimo Panini/Museo Egizio di Torino.

Un programma denso di approfondimenti e insight specialistici (consultabile per intero su: https://romemuseumexhibition.com/programma-2/) che quest’anno si focalizza sugli impatti della pandemia sul settore e sulle recovery strategies da adottare: dall’accelerazione della transizione digitale sino all’accessibilità e alla sostenibilità di musei e luoghi culturali. La Fiera sarà aperta dal convegno inaugurale con i direttori dei musei italiani organizzato dalla Direzione Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che quest’anno affronta il tema ”Musei in rete tra innovazione digitale e inclusione sociale”. Il convegno propone una riflessione sul tema del nuovo ruolo del Museo nella fase emergenziale, ponendo l’accento da un lato sull’innovazione digitale e dall’altro sui meccanismi di inclusione sociale, con particolare riferimento alle reti territoriali, al Sistema museale Nazionale e alle reti informatiche e digitali. È previsto il saluto del Ministro Dario Franceschini e del Direttore Generale Musei Massimo Osanna Al Convegno interverranno: Marco Pierini, Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa e Deborah Agostino, Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano.

A seguire una Tavola rotonda che vedrà protagonisti: il Direttore del British Museum Hartwig Fischer, la Direttrice del Musée de l’Orangerie di Parigi Cécile Debray e il Direttore Generale Musei del MiBACT Massimo Osanna. I lavori saranno moderati da Gianluca Comin. I relatori discuteranno di strategie, progetti e strumenti per affrontare il cambio di paradigma che il settore si trova a fronteggiare, in un panel intitolato Advocacy, contenuti e governance dei musei nella post-pandemia. Quest’anno Inside Art è partner dell’iniziativa e il nostro editore Guido Talarico modererà un incontro dedicato alle Fondazioni d’arte e al loro ruolo mecenatistico. Si tratta di vere e proprie eccellenze italiane nella ricerca, nella valorizzazione e nella promozione dell’arte contemporanea, diventati grandi motori di produzione culturale. Nel panel, che si svolge venerdì dalle 10 alle 11.30, sono coinvolte la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, alla cui presidentessa Patrizia Sandretto Re Rebaudengo verrà fatta un’intervista celebrativa dei 25 anni della fondazione, la Fondazione Memmo, La Fondazione, Fondazione Giuliani e Fondazione Roma.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://romemuseumexhibition.com/.