Riapre la galleria spazio arte su dopo la pausa estiva con la personale di Micaela Legnaioli. In mostra lastre di zinco di grandi dimensioni nelle quali l’artista rappresenta il DNA ovvero l’essenza di alcuni personaggi della storia nonché una serie di sculture ispirate alle ‘gabbie dorate’ che giorno dopo giorno vincolano le nostre relazioni creando delle difese dentro le quali l’individuo trova protezione. Tratto comune del lavoro della poliedrica artista la ricerca dell’identità nascosta in ognuno di noi: in definitiva, come sottolineato da Claudio Strinati, ”la sequenza delle opere realizzate da Micaela è, in conclusione, la strada della formazione e della maturazione di ciascuno di noi, nelle sue ansie, preoccupazioni, speranze, ambizioni, gioie e desideri”.