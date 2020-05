Una bellissima dedica all’Italia e alla sua cultura attraverso quarant’anni di carriera con fotografie inedite. L’artista peruviano Mario Testino ha deciso così di celebrare l’Italia con Ciao. Omaggio all’Italia: un volume che raccoglie 140 fotografie pubblicate per la prima volta per raccontare il suo paese di origine e che è stato alla base della sua formazione non solo estetica, ma anche umana. Mario Testino è infatti nato a Lima da padre italiano e a 22 anni si è trasferito a Roma. Suo nonno proveniva da una delle regioni più ricche nel nostro paese per la varietà di bellezza, la Liguria, precisamente da Lavagna, piccola cittadina sul golfo del Tigullio, a pochi chilometri da Portofino, Santa Margherita e San Fruttuoso. Quando fu poi la volta di trasferirsi a Milano, Testino racconta che lì i fotografi e i creativi (dagli stilisti ai tecnici) godevano della massima libertà. Roma e Milano sono state importantissime per l’artista, sia per la sua carriera sia per l’ispirazione che l’Italia – e l’italianità – gli hanno trasmesso. A Roma ha potuto sviluppare la sua espressività entrando in contatto con le tendenze più alla moda, mentre Milano è stata il trampolino di lancio per la carriera.

L’artista di fama mondiale così definisce l’Italia: «il paese dell’apprendimento attraverso i sensi». Una breve sentenza che racchiude e spiega l’identità del nostro paese, unico non solo per il cibo ma anche per la gente, l’arte e la moda, che farebbero innamorare chiunque. La cosa che Mario Testino adora di più degli italiani? La capacità di abbandonare l’ultimo look per seguire qualcosa di ancor più nuovo, senza mai perdere la propria identità. Il volume Ciao è diviso in tre sezioni In giro, Alla Moda e Al Mare. Ci sono scatti di gente comune e di personaggi più o meno noti, dettagli di palazzi sontuosi e anche interni poveri, tramonti mozzafiato, spiagge stracolme di bagnanti, luoghi turistici particolari, scorci dai colori contrastanti, e infine quello che più ha affascinato Mario Testino: lo stile di vita effervescente degli italiani.