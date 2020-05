Doveva essere una mostra, ma alla fine è diventata un’applicazione di Snapchat. Damien Hirst ha ideato, in collaborazione con la piattaforma social, un filtro che permette agli utenti di creare con un semplice click dipinti ispirati alle opere della sua serie Spin, quelle delle tele variopinte dipinte su superfici rotanti. Il progetto, intitolato Damien Hirst x Snapchat, è realizzato in partnership con l’organizzazione Partners in Health, impegnata in favore delle categorie più colpite dalla pandemia. E proprio per questo gli utenti sono incoraggiati a effettuare donazioni per contribuire alla mission benefica. I fruitori dei quest’esperienza possono inoltre inviare le loro creazioni artistiche alla comunità di Snapchat, creando così una galleria virtuale di arte Spin. E chissà che proprio questa collezione non diventi in futuro una mostra. Questo è da vedere. Intanto, divertitevi nel dare voce alla vostra creatività.