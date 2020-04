Giovedì 30 aprile alle ore 18.30 sul canale Instagram di Camera – Centro Italiano per la Fotografia (@cameratorino) è in programma il nuovo appuntamento con le dirette della rubrica Foto-Talk, A casa dell’artista. Protagonista dell’incontro virtuale è il celebre fotografo napoletano Franco Jodice, intervistato dalla curatrice Monica Poggi. Tanti i temi all’ordine del giorno, a partire dalla mostra Panorama organizzata al Centro nel 2016, un’esposizione che ha esplorato vent’anni del lavoro di un artista eclettico, che proseguendo una propria investigazione dello scenario geopolitico contemporaneo e delle sue trasformazioni sociali e urbanistiche, utilizza tutti i linguaggi della contemporaneità, alternando fotografia, video e installazioni. Ma si parlerà anche del suo lavoro West, esposto fino a luglio 2020 negli uffici di Tosetti Values, il family office torinese.

Jodice da sempre è sensibile ai movimenti e alle trasformazioni dell’oggi, nella serie West, infatti, prende spunto da due eventi della storia degli USA e del mondo che hanno segnato il primo decennio del nuovo millennio: l’attacco alle Torri Gemelle del 2001 e il crollo di Lehman Brothers del 2008, con il loro carico di sofferenze e inquietudini sul futuro stesso del modello americano. Jodice prende spunto da questi due drammatici avvenimenti e dalle loro conseguenze politiche, economiche, culturali e sociali per una personale rilettura della realtà e dell’immaginario statunitense.

La situazione attuale verrà probabilmente riletta in futuro in un’ottica affine, analizzando le conseguenze economiche e sociali della crisi che buona parte della popolazione mondiale sta affrontando. Del resto già oggi artisti e fotografi sono costretti a rivedere il proprio modo di lavorare, immaginando forme alternative di elaborazione e presentazione del proprio pensiero. Da questi presupposti nascerà il dialogo con Jodice, che durante la diretta racconterà come sta gestendo la sua ricerca in questo periodo sospeso.

