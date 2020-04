A Porta Volta, in un’area industriale storica milanese, è stato realizzato un nuovo museo dal percorso culturale ed espositivo completamente nuovo. L’Adi Design Museum Compasso d’oro è dedicato alla storia, ancora recente, del design industriale, linguaggio della contemporaneità che transita in tutti i momenti delle nostre vite con estensioni nel settore abitativo, nei trasporti, nel cibo (”food design”) e molto altro ancora. L’inaugurazione è prevista a giungo 2020. Gli addetti ai lavori conosceranno il premio Compasso d’oro e l’Adi (Associazione per il disegno industriale), fondati nella metà del Novecento dai grandi pionieri come Gio Ponti, Alberto Rosselli, Marco Zanuso e altri ancora. E proprio il nuovo Adi Design Museum Compasso d’oro ospiterà le opere degli artisti premiati, selezionati e segnalati dalle giurie internazionali del premio, dalla prima edizione a quella più recente del 2020.

Il museo sarà un vero e proprio contenitore dove transiterà il design nelle sue molteplici flessioni, un museo aperto, che oggi raccoglie più di duemilatrecento oggetti e destinato, ogni due anni, ad accogliere nuove opere, selezionate e premiate da un osservatorio e da una giuria internazionale. Il progetto di ristrutturazione è di Giancarlo Perrotta guidato da Aldo Bottini e Carlo Valtolina. L’area comprende una superficie di 2.400 metri quadri, a cui si aggiungo 600 metri quadri destinati ai servizi, tra i quali un ristorante, e altri 1.500 metri quadri riservati ai magazzini, il tutto completato dagli uffici e da una grande piazza antistante. Praticamente un progetto museale come una piccola città, inserita in una serie di vecchi edifici industriali dove per tutto il Novecento hanno operato un deposito di tram e in seguito un impianto di distribuzione tecnica dell’Enel. Nel nuovo museo si entrerà senza biglietto fisico ma utilizzando una app: un museo dinamico, in continua evoluzione e destinato a raccontare la storia del design italiano nei suoi risvolti industriali, economici, culturali e sociali.

ADI Design Museum Compasso d’Oro

Via Ceresio 7, 20154 Milano, Italia

Info: www.adi-design.org