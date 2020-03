Pochi giorni fa il Getty Museum di Los Angeles ha avuto un’intuizione che in poche ore è diventata virale. Ha lanciato su Twitter un nuovo gioco, a cui far partecipare tutti i follower appassionati d’arte e rinchiusi nelle proprie case. Consiste nel creare un’imitazione di un’opera d’arte, fotografarla e condividela sul profilo del museo. Per la ”messa in scena” dell’imitazione bisogna usare i materiali di cui si dispone in casa. E i follower si sono sbizzarriti, si va da chi ha riprodotto nature morte, a chi i capolavori rinascimentali fino ai lavori più contemporanei. Un modo creativo, divertente, e non così blasfemo, di passare un po’ il tempo ripassando la storia dell’arte.

E voi che ne pensate? Volete partecipare? https://twitter.com/GettyMuseum