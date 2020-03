Oggi è il compleanno di Letizia Battaglia e l’Italia si prepara all’uscita nelle sale (con I Wonder Stories), del documentario Letizia Battaglia, Shooting the mafia di Kim Longinotto dedicato alla fotoreporter, la prima donna ad aver svolto questo lavoro per un quotidiano italiano. Il docufilm ne racconta la vita, la carriera, l’impegno e la missione. Bellissime immagini d’archivio che raccontano i suoi leggendari servizi di denuncia sulla mafia, negli anni più terribili. Una storia di lotta e libertà, sempre in nome dell’impegno civile, politico e personale. L’uscita italiana potrebbe avvenire in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata della Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime innocenti delle mafie, che ricade ogni anno il 21 marzo ed è promossa dall’Associazione Libera, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le date ovviamente sono da confermare, per motivi di tutela della salute dovuti al contagio da coronavirus, ma ve ne informeremo non appena possibile.