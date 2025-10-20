Svelato il mistero di Vermeer, ecco chi è la ragazza con l’orecchino di perle

Un’indagine dello storico dell’arte britannico Andrew Graham-Dixon rivela un inedito legame tra il pittore olandese e una setta religiosa femminile. La modella del celebre quadro sarebbe la figlia del suo mecenate, raffigurata come figura evangelica. Un alone di mistero ha sempre avvolto La ragazza con l’orecchino di perla, celebre dipinto realizzato da Jan Vermeer intorno al 1665 e diventato icona mondiale dell’arte fiamminga.

Chi fosse davvero la giovane donna ritratta nel quadro è rimasto per secoli un enigma: oggi, però, una nuova ricerca rilancia la questione con una tesi tanto affascinante quanto controversa: la ragazza sarebbe Magdalena van Ruijven, figlia del mecenate di Vermeer, e rappresenterebbe Maria Maddalena, figura centrale nel Vangelo.

Lo studio, si basa su una rilettura simbolica e storica dell’opera, incrociata con nuove analisi archivistiche. Secondo Graham-Dixon, Vermeer avrebbe fatto parte di una setta religiosa femminile segreta, ispirata a un culto mariano esoterico molto diffuso nei Paesi Bassi del XVII secolo. All’interno di questa comunità, le donne avevano un ruolo spirituale centrale, in netto contrasto con le gerarchie ecclesiastiche del tempo.

Vermeer, un segreto nascosto nel volto

Nel quadro, spiega lo storico, la figura della ragazza non è solo un ritratto realistico, ma una trasfigurazione simbolica: l’orecchino di perla rappresenterebbe la purezza spirituale, mentre il turbante orientale richiamerebbe i riferimenti biblici legati alla Maddalena. La scelta di Magdalena van Ruijven come modella non sarebbe casuale: suo padre, Pieter van Ruijven, era non solo il principale finanziatore di Vermeer, ma anche vicino agli ambienti mistici olandesi dell’epoca.

Se confermata, questa teoria offrirebbe una nuova chiave di lettura del capolavoro olandese, non più solo come esercizio di tecnica e luce, ma come espressione di una fede personale e, forse, segreta. La ragazza, quindi, non sarebbe un volto anonimo o una fantasia dell’artista, bensì il risultato di un intreccio complesso tra arte, fede e simbolismo.

La comunità accademica si divide: alcuni studiosi invitano alla cautela, chiedendo ulteriori prove documentali, mentre altri elogiano il coraggio interpretativo di Graham-Dixon. Resta il fatto che, a distanza di oltre 350 anni, il dipinto custodito nella Pinacoteca Mauritshuis continua a interrogare chi la osserva, mantenendo intatto quel fascino misterioso che la rende una delle opere più amate e discusse al mondo.