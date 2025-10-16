In Irlanda l’arte, finalmente, smette di essere una vocazione romantica per diventare anche una questione di politica economica. Con il Budget 2026, il governo di Dublino ha ufficializzato ciò che fino a poco tempo fa sembrava un’utopia nordica: un reddito di base per gli artisti, trasformando il progetto pilota Basic Income for the Arts in una misura strutturale. Dietro l’annuncio c’è molto più di una promessa di stabilità: c’è la volontà di riconoscere la fragilità economica del lavoro culturale e, insieme, la consapevolezza che la cultura non sopravvive solo per ispirazione, ma anche per manutenzione.

Il programma era stato avviato nel settembre 2022 come progetto pilota triennale, con l’obiettivo di combattere l’instabilità economica degli operatori culturali e dare un respiro di resistenza artistica. Da allora, circa 2.000 artisti, performer e operatori culturali hanno ricevuto 325 euro a settimana come sostegno al reddito, senza obbligo di produzione immediata. La misura, criticata da alcuni come “assistenzialismo creativo”, ha invece prodotto risultati inattesi: secondo i report governativi, ha migliorato la salute mentale dei partecipanti e aumentato la quantità di tempo dedicato alla pratica artistica. In altre parole, meno ansia e più lavoro vero. Critiche e richieste di maggiore chiarezza erano state avanzate da associazioni culturali e artisti stessi, che chiedevano la trasformazione da misura temporanea a struttura permanente.

Cosa prevede il nuovo assetto

Ora il governo irlandese rilancia: nel 2026 saranno aggiunti altri 2.000 beneficiari, con un incremento di 131 milioni di euro nel bilancio del Dipartimento della Cultura. È una scelta che colloca Dublino in una posizione unica nel panorama europeo, dove la maggior parte dei Paesi continua a trattare gli artisti come lavoratori “atipici”, una definizione che suona sempre più come una giustificazione per l’instabilità.

Va sottolineato che il contributo è tassabile: i beneficiari saranno considerati autonomi ai fini fiscali, con obblighi relativi al sistema fiscale irlandese (tra cui imposte sul reddito, contributi sociali). Inoltre, chi riceve il BIA può continuare a esercitare un’attività parallela, purché compatibile con i requisiti del programma.

Implicazioni per il panorama artistico

La scelta dell’Irlanda segna un passo decisivo nella considerazione dell’“arte come lavoro” e nella responsabilità dello Stato nei confronti delle pratiche culturali. Per i creativi, significa poter pianificare con minore precarietà, investire in progetti a lungo termine e liberare parte dell’energia mentale dal costante calcolo economico.

Ma la domanda resta aperta: può un reddito di base garantito salvare l’arte dalla precarietà senza trasformarla in un servizio pubblico controllato? Il rischio, secondo alcuni, è che la libertà creativa si misuri con i criteri di eleggibilità di un bando, che la burocrazia diventi la nuova forma del mecenatismo. Eppure, in un’epoca in cui i fondi pubblici per la cultura si assottigliano ovunque, l’Irlanda sceglie la via opposta, riconoscendo che il tempo di un artista, anche quando non produce oggetti o eventi, è già lavoro.

Il “Basic Income for the Arts” non è la panacea di tutti i mali, ma resta una dichiarazione politica: l’arte non è un lusso, né un hobby a tempo libero. È un mestiere fragile, spesso invisibile, ma essenziale per la salute simbolica di una società. E in un’Europa che parla di “economia della cultura” ma taglia sistematicamente i fondi agli artisti, l’Irlanda lancia una provocazione: forse il vero investimento non è nel prodotto, ma nella possibilità stessa di continuare a pensare.