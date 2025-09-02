Alla Haus der Kunst di Monaco, la mostra For Children. Art Stories since 1968 non propone semplicemente un percorso espositivo pensato per un pubblico giovane. Fa qualcosa di più radicale: interroga il ruolo dell’infanzia nel museo contemporaneo e, con esso, la funzione stessa dello spazio culturale. Non tutte le istituzioni raccolgono questa sfida, e molte — per disinteresse, inerzia o rigidità progettuale — continuano a considerare i bambini come fruitori marginali, da educare o gestire in uno spazio che naturalmente presenta divieti, limiti e regole da rispettare. Ma esperienze come quella di Monaco dimostrano quanto ripensare il museo anche attraverso lo sguardo infantile significhi mettere in discussione il rapporto tra arte, pubblico, esperienza e accesso. Non si tratta solo di “aprire ai bambini”, ma di interrogarsi sul perché uno spazio che dovrebbe essere pubblico, spesso non lo è davvero per tutti.

“For Children. Art Stories since 1968”, Exhibition view Haus der Kunst, 2025. Photo: David Levene

La mostra si sviluppa attraverso installazioni, performance, archivi e ambienti partecipativi che non trattano l’infanzia come un’eccezione da proteggere, ma come una lente attraverso cui osservare l’intera struttura del museo. I bambini non sono destinatari passivi di un messaggio da semplificare: sono interlocutori, co-creatori, abitanti legittimi dello spazio artistico. Il museo si apre, si lascia attraversare, diventa permeabile. La mostra si estende fin sulla terrazza, dove si può pattinare, e nei corridoi dove il pavimento diventa superficie di disegno, testimonianza concreta di un’idea: l’esperienza dell’arte è più piena quando abbatte i confini tra spettatore e opera, tra norma e gioco, tra disciplina e scoperta.

Una concezione del museo che non è affatto nuova, ma che troppo raramente riesce a diventare sistemica. Eppure in molte istituzioni culturali internazionali qualcosa si sta muovendo già da diversi anni. Alla Tate Modern di Londra, ad esempio, il progetto UNIQLO Tate Play ha cambiato radicalmente il modo in cui il museo si relaziona con il pubblico infantile. Non si tratta di un programma educativo collaterale, ma di un’occupazione felice e duratura degli spazi pubblici del museo: installazioni immersive, laboratori, ambienti trasformati in luoghi di gioco e costruzione libera. L’atrio diventa una piazza partecipativa in cui bambini e adulti possono muoversi, creare, toccare, intervenire. È un esempio concreto di come l’arte contemporanea, se messa in relazione con un’idea di infanzia aperta e attiva, possa generare spazi radicalmente diversi da quelli contemplativi e intimidatori a cui siamo spesso abituati.

Anche il Grand Palais di Parigi lavora da tempo in questa direzione. Il progetto Euphoria. Art is in the Air, sviluppato con il Balloon Museum, propone un’arte che si attraversa fisicamente: installazioni gonfiabili, ambienti immersivi, esperienze collettive che fanno del corpo un veicolo per l’immaginazione. L’arte non è da capire, è da vivere.

Tuttavia, è ovvio che non tutte le mostre possono essere tattili e interattive; là dove l’intervento diretto dei bambini non è possibile, è fondamentale accompagnarli con percorsi didattici e formativi mirati, che guidino il loro approccio all’arte e li aiutino a sviluppare una relazione consapevole e duratura con il museo. Questo è essenziale affinché, da adulti, continuino a frequentare e vivere gli spazi culturali con interesse e partecipazione. In questo senso, il Grand Palais ha istituito spazi permanenti pensati per le famiglie e i bambini: luoghi in cui l’apprendimento non è mera trasmissione, ma gioco, scoperta, esperienza. Il Palais des enfants, ad esempio, è un’area dedicata ai più piccoli, dove si intrecciano scienza, arte e attività manuali. Non è una zona d’attesa per i genitori, ma un vero ambiente culturale in scala infantile, dove esplorare il mondo con strumenti propri.

Grand Palais, Parias, Euphoria. Art is in the Air

E l’Italia? Il quadro nazionale è disomogeneo. Nella maggior parte dei musei, l’infanzia resta ai margini della progettazione culturale: qualche laboratorio occasionale, una sezione educativa poco integrata, un linguaggio paternalistico che ancora fatica a vedere nei bambini un pubblico a pieno titolo. Ma ci sono anche realtà che hanno saputo lavorare con continuità e visione. Il MUBA di Milano è interamente dedicato all’infanzia: non un museo “per bambini”, ma un museo costruito a partire da loro. Gli spazi sono pensati per essere esplorati, manipolati, trasformati. Le mostre sono esperienze immersive, percorsi da attraversare con il corpo e la mente. A Torino, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo da anni propone progetti educativi di qualità, in cui l’arte contemporanea è il punto di partenza per costruire esperienze di senso condiviso, anche con i più piccoli. Il MAXXI di Roma ha avviato percorsi interattivi e laboratori che mettono al centro l’interazione tra bambini e spazio museale, invitando a esplorare l’architettura come se fosse un paesaggio. Alla GAMeC di Bergamo, la progettazione educativa è integrata in modo profondo nella vita del museo: non un “servizio”, ma una postura culturale che coinvolge bambini, insegnanti, famiglie in un rapporto vivo con le opere.

Tutto questo dimostra che non è solo possibile, ma necessario immaginare una cultura museale più ampia, più inclusiva, più permeabile. Non si tratta di adattare l’arte all’infanzia, ma di riconoscere che l’infanzia può essere un modo per rimettere in discussione rituali, gerarchie e modelli di fruizione spesso troppo rigidi. Il museo, allora, smette di essere solo un luogo dove si conserva e si mostra: diventa un organismo vivo, capace di cambiare forma, di accogliere, di generare nuove possibilità.