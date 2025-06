Nel 2026 Independent cambia pelle e orizzonte

Dal 14 al 17 maggio 2026 Independent, la fiera newyorkese fondata nel 2010, lascerà gli Spring Studios di Tribeca per approdare al Pier 36, sul bordo del Lower East Side, in una Manhattan che vibra sempre di nuovi stimoli. Una svolta non solo logistica ma simbolica, dato che i 6.600 metri quadrati del nuovo spazio segnano un’espansione audace, più che doppia rispetto al suo storico habitat urbano.

Elizabeth Dee, mente e anima di Independent

La fondatrice della fiera Elizabeth Dee saluta con gratitudine gli anni trascorsi nei luminosi piani alti di Tribeca, ma sente il richiamo di una piu vasta scala, di un altro impatto. «Siamo felici e grati per il tempo trascorso agli Spring Studios, ma ci sembra il momento giusto per aumentare l’impatto culturale di Independent a New York, che è ancora il più grande mercato dell’arte al mondo», afferma. Il cambiamento arriva infatti dopo una crescita palpabile: nell’edizione del 2025 sono stati 83 gli espositori, tanto che anche gli spazi tecnici (persino il guardaroba) sono stati ripensati come contenitori di progetti artistici.

Una metamorfosi strategica

Il nuovo posizionamento è tutt’altro che casuale. Collocata a pochi passi dalle gallerie che costellano il Lower East Side e, grazie alla FDR Drive, anche vicinissimi alla TEFAF, altra importantissima fiera che si tiene nella stessa settimana. Un segnale chiaro di allineamento e strategia che risponde a una geografia fieristica in dispersione.

Radici e direzione

Nata come risposta raffinata e selettiva ai grandi colossi del mainstream, Independent ha sempre scelto una via più intima e attenta. E così prosegue il suo cammino in due tappe ogni anno: una primaverile e una autunnale. Quest’ultima, sotto il nome di Independent 20th Century, è un tributo agli artisti del Novecento. L’identità della fiera resta nelle mani del suo storico team, composto da Matthew Higgs, Alexandra Alexopoulou, David Ulrichs (da Berlino), Sofie Scheerlinck come COO e Kyle Penner nel ruolo di Associate Manager, con Dee ancora saldamente alla guida.

Independent: una fiera in potenza

Il trasferimento sarà accompagnato da una vera e propria metamorfosi estetica. L’intervento architettonico è affidato allo studio SO–IL, già autore degli spazi della Kukje Gallery a Seoul e dell’Amant di Brooklyn. L’allestimento sarà invece curato dal collettivo berlinese D_P_S. Insieme, questi due poli creativi disegneranno una nuova idea di fiera, che tenterà di superare la dimensione dell’esposizione tradizionale per farsi, quasi in senso aristotelico, una fiera in potenza: una sorta di proiezione immaginata, sebbene concreta, di ciò che una fiera d’arte può ancora diventare. Independent si prepara così a un nuovo capitolo, dove l’arte non si limita a occupare lo spazio, ma a reinventarlo.