Roma intende superare la stagionalità degli eventi e lancia ROMA CREATIVA 365 Cultura tutto l’anno, un bando per il biennio 2025-2026 che punta a sostenere un’ampia e diversificata programmazione di iniziative culturali per accendere la creatività 365 giorni all’anno, anche nei quartieri più distanti dal centro. Con una dotazione di oltre 8,5 milioni di euro, l’iniziativa segna la volontà di promuovere un’offerta culturale dinamica e accessibile, distribuita nel corso dell’anno e in tutta la città.

Roma Creativa: tre sezioni per la cultura

Teatro, danza, musica, cinema, arte e anche residenze artistiche, formazione, laboratori, workshop e attività per bambine e bambini sono al centro del bando lanciato da Roma Capitale. L’avviso, che sarà disponibile entro la fine di aprile 2025, è suddiviso in tre sezioni: Roma tutto l’anno, Le Forme del Contemporaneo e Lo Spettacolo dal Vivo fuori dal Centro (quest’ultimo solo per il 2025). L’intento è di favorire la ricchezza e diversità culturale della città attraverso una misura unitaria che incentivi la sperimentazione artistica, garantendo a tutti un accesso costante e capillare alle opportunità culturali della Capitale, promuovendo progetti che siano in grado di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città, soprattutto delle aree più lontane dal centro, e sostenere la rigenerazione urbana e delle comunità mediante l’interdisciplinarità di azioni e linguaggi.

Previsti quattro milioni di euro per Roma tutto l’anno, che punta a sostenere tutti quei progetti volti a offrire occasioni di aggregazione e crescita socioculturale attraverso le diverse forme di spettacolo dal vivo, ma intende supportare anche le arene cinematografiche gratuite. Le forme del contemporaneo, per cui sono previsti 2,6 milioni di euro, sarà rivolta a tutte quelle progettualità dedicate alla formazione e alla crescita professionale e artistica delle operatrici e degli operatori culturali nell’ambito dell’arte contemporanea, in tutte le sue declinazioni. Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro finanzierà invece, con 1,9 milioni di euro, attività di spettacolo dal vivo, anche di carattere originale e innovativo, nelle aree meno centrali della città.

I tempi del bando

Roma Creativa sarà online entro la fine di aprile. Sarà possibile partecipare al bando anche con progetti diversi e anche a più sezioni. Tra le novità dell’avviso, l’estensione dei vantaggi economici che verranno accordati anche ai primi 5 progetti di ciascuna sezione che non abbiano avuto accesso al contributo per esaurimento delle risorse disponibili. Il bando sarà disponibile sul portale di Roma Capitale.

