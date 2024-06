Giovanni Anselmo, da Bilbao al MAXXI di Roma

L’esposizione Giovanni Anselmo. Oltre l’orizzonte, è stata presente al Guggenheim di Bilbao fino allo scorso 19 maggio: ora, in versione ridotta, inaugura al MAXXI dal 20 giugno al 6 ottobre 2024. La mostra prosegue la ricerca avviata dalla curatrice Gloria Moure mettendo in luce l’unicità della sua arte e il suo fondamentale impatto nello sviluppo del movimento dell’Arte Povera, di cui è stato fra i maggiori rappresentanti.

Giovanni Anselmo, La mia ombra verso l’infinito dalla cima dello Stromboli durante l’alba del 16 agosto 1965

La rassegna spagnola – allestita anche con il prezioso contributo dell’artista, poi scomparso a dicembre – è stata concepita come un’analisi completa della sua poetica visuale: un percorso che si snoda fra le sue opere più emblematiche e anche quelle appositamente realizzate per l’occasione. Sia il titolo che l’estetica complessiva, si ricollegano a una esperienza rivelatrice che l’artista ha vissuto sulla vetta del vulcano Stromboli, in Sicilia, nel 1965, quando arrivò a pensare che la propria ombra si stesse inclinando verso l’infinito. La mia ombra verso l’infinito dalla cima dello Stromboli durante l’alba del 16 agosto 1965 è infatti l’epifania delle sensazioni che l’artista provò quel giorno, principio della sua espressione linguistica.

Giovanni Anselmo, Particolare (dettaglio), 1972. Vista della mostra, Galleria Gian Enzo Sperone, Torino, 1975. Collezione dell’artista, Torino. Foto © Paolo Mussat Sartor, courtesy Archivio Anselmo ETS

Attraverso questo ricordo, l’artista conserva un valore dell’al di là, un superamento dei confini che non implica l’essere circoscritti in uno spazio temporale: da qui il titolo della nuova esposizione al MAXXI, Beyond the Horizons, Oltre l’orizzonte. Una incessante ricerca dell’infinito forse non solo mera potenza lontana, ma atto imminente nel presente in un sentirsi altro e altrove, da sempre temi cruciali del suo potente segno creativo. Una riflessione artistica – quella che invaderà l’istituzione romana – sulla natura e sulla sua caducità nel racconto di un processo lento e silenzioso.

Giovanni Anselmo, Senza titolo (Verso oltremare), 1982-89, Patrimonio Artístico Fundación «La Caixa» © Giovanni Anselmo

Dal 20 giugno al 6 ottobre 2024

MAXXI, Roma

info: MAXXI