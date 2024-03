La Galleria Civica del Comune di Modena conterà nella sua collezione le opere coinvolte in Strategia Fotografia 2023, un concorso che ha invitato sette artisti italiani emergenti a produrre un’opera inedita in dialogo con le collezioni fotografiche custodite da FMAV, l’ente che gestisce la galleria modenese. A vincere il concorso, promosso Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura, è stato il progetto Corrispondenze, scelto come titolo della mostra delle opere coinvolte. L’esposizione si terrà a Palazzo Santa Margherita, a Modena, dall’8 marzo al 5 maggio 2024.

I sette artisti italiani emergenti coinvolti sono Silvia Bigi, Federico Clavarino, Teresa Giannico, Orecchie d’Asino, The Cool Couple, Vaste Programme, Alba Zari. I curatori del progetto, Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi, hanno chiesto agli artisti di scegliere opere di maestri del passato tra quelle presenti nelle collezioni gestite da FMAV come radice del proprio lavoro o spazio in cui potessero trovare una risonanza della propria pratica. Le nuove produzioni, pensate e realizzate per l’occasione dagli artisti invitati, non prendono origine da una filiazione stilistica, ma sono immagini contemporanee che testimoniano le linee di continuità nella storia della fotografia e al contempo instaurano un confronto dialettico intergenerazionale.

Nello scenario di Strategia Fotografia 2023 sono emerse così le tendenze della fotografia contemporanea. Il progetto ha infatti permesso di indagare l’uso della fotografia da parte di una nuova generazione di artisti, caratterizzato da una cura nei confronti della costruzione dell’immagine e dalla contaminazione con altri media, come video, scultura, performance, suono, nuove tecnologie. Le nuove opere saranno presentate in mostra accanto alle opere dei maestri, da Joan Fontcuberta, Elisa Leonelli, Richard Misrach, Thomas Ruff, a Ahlam Shibli, Franco Vaccari e Masao Yamamoto, unite insieme nel quadro di un allestimento pensato con i giovani protagonisti.

Nella scelta degli artisti invitati si è prestata attenzione anche a chi fa uso di nuove tecnologie nella produzione fotografica: una conferma dell’impegno di FMAV a sostegno delle media arts, in linea con la denominazione di Modena come città creativa Unesco in questo ambito, e al tempo stesso per proiettare le collezioni della Galleria Civica nel futuro.

Corrispondenze

dall’8 marzo al 5 maggio 2024

Palazzo Santa Margherita – Corso Canalgrande 103, Modena

info: fmav.org