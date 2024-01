Filippo Fossati è il nuovo direttore di Magazzino Italian Art

Cambio di guardia da Magazzino Italian Art, l’unico museo in America dedicato all’arte italiana dalla metà del Novecento al contemporaneo. Il direttore uscente Vittorio Calabrese lascia il posto a Filippo Fossati, la cui nomina è stata appena annunciata.

Filippo Fossati, photo Marco Anelli, courtesy Magazzino Italian Art

«È per me un grande onore assumere la direzione di Magazzino Italian Art. È un sogno che si avvera. Sono cresciuto frequentando molti degli artisti italiani di cui Magazzino si è occupato e che anche con me continuerà ad occuparsene. È entusiasmante poter contribuire a valorizzarli in un contesto come quello di questo straordinario museo unico in America». Questa la dichiarazione del neodirettore subito dopo la nomina.

Un’occasione, questa, anche per fare un bilancio dell’attività dell’istituzione. «Vittorio Calabrese, precedente direttore, – hanno dichiarato i fondatori del museo Nancy Olnick e Giorgio Spanu – è stato parte integrante di Magazzino sin dalla sua nascita. Grazie anche al suo impegno e alla sua dedizione Magazzino è diventato uno dei principali attori del mondo dell’arte contemporanea. Auguriamo a Vittorio un continuo successo nella sua carriera professionale. Vittorio sarà sempre di casa a Magazzino».

«Allo stesso momento – hanno continuato – siamo lieti di annunciare l’arrivo di Filippo Fossati che apporterà non solo una vasta esperienza ma anche una leadership strategica nella pianificazione e nella realizzazione di mostre di qualità. Le conoscenze di Filippo e gli stretti rapporti che ha tessuto con gli artisti italiani e internazionali nel corso dei lunghi anni della sua carriera garantiranno che la programmazione dinamica di Magazzino continui».

Classe 1965, Filippo Fossati è originario di Torino e attualmente vive e lavora a New York. Curatore e consulente per collezioni d’arte italiane e statunitensi, pubbliche e private, oltre che per varie case editrici, fondazioni e archivi di artisti internazionale, il neodirettore approda al Magazzino Italian Art dopo una lunga carriera tra Italia e Stati Uniti.

info: magazzino.art