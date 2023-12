Ilaria Bonacossa è la nuova direttrice del Palazzo Ducale di Genova

50 anni, critica d’arte specializzata in arte contemporanea, Ilaria Bonacossa è la nuova direttrice di Palazzo Ducale di Genova. «Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. Ilaria ha un bel rapporto con la città di Genova che conosce bene e inoltre ha contatti internazionali che ci aiuteranno molto e ci faranno fare un ulteriore salto in avanti. Potrà contare su una macchina organizzativa ben rodata composta da persone che ogni giorno lavorano con competenze e professionalità. Le auguriamo un buon lavoro». Con queste parole il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Beppe Costa commenta la nuova nomina di direttrice di Palazzo Ducale per Ilaria Bonacossa.

Il consiglio direttivo della Fondazione ha quindi fatto la sua scelta definitiva che però ancora non è stata ufficializzata. Bonacossa ha superato nel punteggio al fotofinish Alessandro Bollo dopo una prima di scrematura di una decina di candidature arrivate da ogni parte d’Italia. Era già stata a Genova per occuparsi del Museo di arte contemporanea Villa Croce tra il 2012 e il 2016.

Laureata in Storia dell’Arte Contemporanea all’Università Statale di Milano, dopo un master in studi curatoriali al Bard College, Stati Uniti, Bonacossa ha collaborato a New York con il Whitney Museum. Curatrice per nove anni alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, nel 2007 è stata membro della Giuria per il Leone d’Oro della 52 Biennale d’Arte di Venezia.

Ha curato, tra le altre, mostre personali di Nick Devereaux, Ian Kiaer, Zhang Enli, Tony Conrad, Julieta Aranda, Massimo Grimaldi, Alberto Tadiello e Katrin Sigurdardottir. È direttrice di Artissima a Torino e del Museo nazionale di arte digitale di Milano, ruolo questo che probabilmente lascerà e di cui sta discutendo con il Ministero competente.

Le congratulazioni del sindaco di Genova Marco Bucci: «Un caloroso benvenuto a Ilaria Bonacossa, nuova direttrice di Palazzo Ducale. Sono certo che saprà svolgere al meglio il suo compito e affrontare le nuove sfide che ci attendono per far crescere l’offerta culturale di Genova. Una figura di alto profilo e competenza che ha già avuto modo in passato di confrontarsi con il mondo culturale genovese e che oggi raccoglie una nuova e cruciale missione per la nostra città. Da oggi inizia un nuovo percorso per Palazzo Ducale, guardiamo al futuro per far crescere la nostra Genova».

La nuova direttrice inizierà ufficialmente la sua avventura a gennaio del 2024.