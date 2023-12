Il 2023 è stato l’anno del Viva Magenta, una nuance non convenzionale, tra il rosso e il blu che restava in equilibrio tra caldo e freddo. L’anno nuovo si prospetta invece, secondo gli esperti del colore di Pantone, più quieto: la colorazione del 2024 è infatti «una vellutata e gentile pesca il cui spirito onnisciente arricchisce mente, corpo e cuore». Con il codice 13-1023., dunque, Peach Fuzz è il nuovo colore Pantone 2024.

«Il nostro bisogno di empatia e compassione cresce giorno dopo giorno, così come il nostro desiderio di un futuro di pace»: è con queste parole che Pantone Color Institute, autorità mondiale in fatto di colore, ha giustificato la scelta del colore dell’anno. Un pesca sobrio e luminoso «cattura il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri. È una tonalità di pesca delicata e morbida il cui spirito onnicomprensivo arricchisce l’anima, il corpo e la mente», sottolinea l’istituto del colore.

«Cercando una tonalità che riecheggiasse il nostro innato desiderio di vicinanza e connessione, abbiamo scelto un colore che irradia calore ed eleganza moderna», commenta Leatrice Eiseman Executive Director Pantone Color Institute. «Una tonalità che risuona con la compassione, offre un abbraccio tattile e unisce senza sforzo la giovinezza con l’intramontabilità».

«Leggermente sensuale, una tonalità pesca sincera, con un tocco di tenerezza e gentilezza, Peach Fuzz 13-1023 comunica un messaggio di amore e condivisione, senso di comunità e collaborazione», continua a spiegare l’Istituto che, sul proprio sito web, fornisce consigli su come utilizzare la nuova tonalità «nella moda, nel design grafico, nel design multimediale e in molti altri settori. Peach Fuzz 13-1023 ispira sentimenti di appartenenza, nuovi equilibri e un’opportunità di prendersi cura di sé, calmarsi e trovare i propri spazi in cui prosperare e migliorarsi. Traendo conforto da Peach Fuzz 13-1023 possiamo trovare la pace interiore, con un impatto sul nostro benessere. Un’idea quanto un sentimento, Peach Fuzz 13-1023 risveglia i nostri sensi con la presenza confortante della tattilità e del calore avvolgente».

Gli esperti di colore considerano queste tonalità come un nuovo gruppo di neutri, una tendenza che le aziende produttrici di vernici e gli esperti di colore hanno previsto fin dalla pandemia. Eiseman, da parte sua, ritiene che Peach Fuzz sia perfetto come nuance per le pareti, soprattutto nei bagni, dove, sottolinea, è «molto lusinghiero per tutte le tonalità di pelle».