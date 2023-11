Usare vecchie banconote, in particolare le lire, come superficie artistica su cui disegnare storie, tracciare racconti…questi sono lo strumento e la pratica di Tetsu, artista romano che inaugura a Roma il 25 novembre la Tetsu Art Gallery in Via Flaminia 508.

In questa occasione l’artista espone la collezione Heroes in the wallet, una mostra che presenta al pubblico i suoi lavori, che vedono come soggetti principali manga giapponesi e altre figure della nostra cultura “pop”.

L’Uomo Tigre al posto di Guglielmo Marconi, Lupin III sulle cinquemila lire o Ken il guerriero sulla banconota da centomila lire: gli anni ’80 e ’90 per Tetsu sono l’origine delle sue idee e della sua creatività fatta di ricordi e memorie del passato personale e condiviso, sentimentale e visivo.

L’artista, la cui identità è avvolta nel mistero, così si presenta sul suo sito: “Mi ispiro direttamente alla pop art e alla cultura pop della mia infanzia, in particolare ai cartoni animati giapponesi. Lavoro principalmente sui personaggi e sulle personalità che hanno segnato la mia infanzia e quella di tante persone. Affronto anche temi più recenti, anche attuali, ma sempre in chiave pop e retrò”.

Le sue opere, stampe digitali su plexiglas in serie limitata o dipinti unici, possono essere acquistate online sul suo sito oppure in galleria, a partire dal 25 novembre.

info: instagram.com/tetsu.artist