Arriva WOMAD: ecco la programmazione del festival romano

WOMAD, il festival di World Music e nuove tendenze è alle porte e sbarca per la prima volta nella capitale. E lo fa in una cornice d’eccezione come quella di Villa Ada, dal 9 all’11 giugno, sotto la guida artistica del carismatico musicista rock inglese, Peter Gabriel.

L’atteso spettacolo di apertura avrà luogo il 7 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, con la presenza di Carmen Consoli, che darà voce all’anima italiana con la sua inconfondibile proposta musicale, seguita dall’interpretazione della cantante portoghese Mariza. Quest’ultima, con le sue appassionate interpretazioni, ha contribuito a diffondere il fascino del fadoportoghese in tutto il mondo. Uno straordinario momento di condivisione avrà luogo quando le due artiste si uniranno per la prima volta, regalando al pubblico attimi di autentica magia.

Il Festival è da sempre un faro di cultura e diversità, un veicolo di unione e condivisione attraverso la musica, l’arte e la danza. Oltre a far vibrare le note dei generi musicali provenienti da ogni angolo del mondo, il WOMAD abbraccia l’importanza della società multiculturale, promuovendo la solidarietà e la valorizzazione di ogni individuo. In questo contesto, l’educazione al rispetto sociale e ambientale emerge come uno dei pilastri fondamentali del festival. Attraverso un messaggio universale, il WOMAD desidera abbattere le barriere tra le persone, invitandole a esplorare nuove prospettive e ad abbracciare la ricchezza delle diversità.

Villa Ada si trasformerà in un vero e proprio villaggio globale, dove stand enogastronomici e di artigianato artistico regaleranno un’esperienza multisensoriale. Spazi dedicati al benessere e all’incontro saranno il punto di ritrovo per giovani, famiglie e persone di tutte le età. In questa atmosfera magica, si avrà anche l’opportunità di riflettere su temi cruciali come la salvaguardia ambientale, la valorizzazione delle diversità come fonte di arricchimento economico e sociale, e l’importanza della contaminazione culturale per promuovere la pace e lo sviluppo.

In particolare Inside Art curerà i due talk del 10 e 11 giugno:

sabato 10 giugno – ore 11.30

Le istituzioni culturali, gli artisti e i creativi sono soggetti fondamentali per lo sviluppo della

cultura del cambiamento e dell’innovazione. E’ a loro che bisogna guardare per promuovere

lo sviluppo sociale ed innescare una rigenerazione intellettuale ed emotiva fondamentale per

ripensare in modo creativo a nuove forme di civiltà, che siano più inclusive e consapevoli

degli equilibri ecosistemici.

domenica 11 giugno – ore 11.30

Guerre, muri e nomadismo culturale. Dalla Berlino del muro all’invasione dell’Ucraina,

dall’Africa al Medio Oriente: dopo il Covid, i conflitti e le divisioni sembrano aver preso

velocità dietro una nuova spinta psicologica ed emotiva più radicale. Riprendiamo dunque la

strada. Rimettiamoci in viaggio per tentare di capire come cambia la produzione e la

comunicazione artistica all’epoca del digitale e dell’intelligenza artificiale e come questi

strumenti micidiali, efficaci ed affascinanti condizionano i nostri pensieri, il nostro modo di

agire, la nostra aggressività.

Tutte le info qui: womadroma.it