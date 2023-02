Apre a Palazzo Reale di Milano la grande mostra dedicata a Bill Viola, senza dubbio tra i più importanti rappresentanti della videoarte. La rassegna unisce immagini in movimento e installazioni monumentali. La mostra BILL VIOLA, promossa dal Comune di Milano-Cultura, è prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Arthemisia con la collaborazione del Bill Viola Studio e ripercorre l’intera carriera artistica di Viola, presentando al pubblico quindici capolavori all’interno delle sale di Palazzo Reale.

Bill Viola, Emergence, 2002. Photo Kira Perov © Bill Viola Studio

La mostra, curata da Kira Perov, moglie dell’artista e direttore esecutivo del Bill Viola Studio, vuole ripercorrere la carriera dell’artista, accompagnando i visitatori attraverso le sue opere. I lavori sono stati selezionati in un corpus prodotto in più di 30 anni, per dare l’occasione di vivere un’esperienza artistica ed estetica coinvolgente e profonda. Proprio come la produzione di Bill Viola, così anche la mostra presenta una varietà di temi affrontati con una profondità e potenza espressiva in grado di coinvolgere ogni spettatore. Bill Viola è il più noto esponente della Video art degli ultimi trenta anni, infatti, è stato in grado attraverso il video di realizzare opere complesse, ma universali. Ogni sua opera rispecchia un aspetto particolare della sfera umana e del suo vivere, istantaneo e naturale, ricco di significato, spesso inconsapevole.

Tra le opere esposte segnaliamo: l’incontro virtuale tra uomo e donna in The Veiling (1995); il diluvio improvviso e terrificante al centro di The Raft (maggio 2004), la serie Martyrs (2014) dedicata al rapporto tra l’uomo e i quattro elementi naturali, i video Passions, di chiaro richiamo al Rinascimento italiano, in Ocean Without a Shore (2007), che affronta metaforicamente la morte.

Bill Viola, Catherine’s Room, 2001 Photo Kira Perov © Bill Viola Studio

In conclusione, attraverso il mezzo elettronico l’artista riesce a costruire un contesto in cui immergersi, le immagini sono coinvolgenti e toccano le corde dell’emotività dello spettatore. La mostra milanese accompagna i visitatori in un percorso di contemplazione delle profonde questioni che Bill Viola esplora con immagini al rallentatore in cui luce, colore e suono trovano un nuovo e profondo spazio di coesistenza. Emozioni, meditazioni e passioni possono emergere dai suoi video, accompagnando lo spettatore in un viaggio interiore.