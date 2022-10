Art Basel Paris+, la prima edizione al Gran Palais Ephémère di Parigi

Dopo ben quarantasette anni la FIAC!, fiera d’arte moderna e contemporanea, viene sostituita da Fiera Paris+ guidata dal gruppo svizzero Art Basel. In questa prima edizione, saranno esposte 156 gallerie francesi e internazionali dal 20 al 23 ottobre 2022.

Paris+ by Art Basel è una fiera d’arte moderna e contemporanea con l’ambizione di creare ponti con altre industrie culturali per costruire una fiera emblematica, rispettando l’identità di Parigi e la sua scena culturale.

La selezione sarà composta da gallerie di arte moderna, arte contemporanea e design e presenterà il meglio della creazione artistica. Saranno esposti dai maestri dell’epoca moderna dell’inizio del XX secolo alle tendenze più emergenti. L’edizione di quest’anno si estenderà dal Grand Palais Ephémère a tutta la capitale francese, che diventerà teatro di confronti e scambi.

La fiera è suddivisa in tre settori. Il primo, il settore principale, è dedicato alle Gallerie e riunisce le gallerie d’arte moderna e contemporanea che presentano opere d’arte di qualità eccezionale. Tra le opere esposte si potranno ammirare dipinti, disegni, sculture, installazioni, fotografia, video e arte digitale.

Un secondo settore è dedicato alle gallerie che presentano artisti giovani ed emergenti attraverso una mostra personale. In ultimo vi sarà un settore Sites, destinato a progetti artistici che si svolgono nel cuore di Parigi, al di fuori del Grand Palais Éphémère. Inoltre, è previsto un programma di “conversazioni” , ovvero di conferenze aperte a tutti, condotte da una trentina di personalità del mondo dell’arte. Grazie a queste sarà possibile scoprire ed imparare il mondo dell’arte contemporanea da ogni punto di vista.

Art Basel Paris+ si presenta come una fiera nuova e inclusiva, aperta tutti, non solo a chi è parte del ristretto sistema dell’arte contemporanea. A questo proposito Clément Delépine, direttore di Paris+ by Art Basel, ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto della portata e dell’ambizione dei nostri Siti inaugurali e del dinamico programma Conversazioni. Entrambi i settori sono accessibili a tutti, estendendo la nostra programmazione oltre il Grand Palais Éphémère ad un pubblico ampio, al di là dei visitatori della fiera».

Insomma, tante le aspettative e altrettante le curiosità. A partire dal 20 ottobre, avremo modo di scoprire in che modo Art Basel Paris+ è riuscita a coinvolgere il pubblico in questa manifestazione artistica.