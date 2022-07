Vincenzo de Bellis è il nuovo direttore delle fiere e delle piattaforme espositive in tutto il mondo di Art Basel, la fiera svizzera che organizza le manifestazioni di Basilea, Parigi, Hong Kong e Miami e che dal 20 al 23 ottobre 2022 sarà a Parigi con “Paris+”, presso il padiglione del Grand Palais Éphémère.

Un importante riconoscimento per il curatore classe 1977 originario di Castellana Grotte in provincia di Bari, già direttore di miart a Milano e, dal 2016, direttore associato del Walker Art Center di Minneapolis, dove sta lavorando a una mostra su Jannis Kounellis.

Nel nuovo ruolo de Bellis supervisionerà i team alla guida delle quattro fiere, oltre ad organizzare nuovi eventi e iniziative a livello internazionale complementari alla fiera, per guadagnare nuovi mercati, e risponderà direttamente a Marc Spiegler, Globar Director di Art Basel. Il ruolo di quest’ultimo sarà prevalentemente strategico: «Sarò sempre coinvolto da vicino nelle mostre che rimangono il fulcro della nostra attività – ha dichiarato a The Art Newspaper – Ma l’arrivo di Vincenzo nella gestione delle fiere mi permetterà di dedicarmi maggiormente allo sviluppo strategico della nostra organizzazione»,

«Sono onorato di unirmi ad Art Basel – ha detto il neo direttore – e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Marc Spiegler e i team dirigenziali delle quattro mostre».

De Bellis assumerà il nuovo ruolo in agosto, ma nel frattempo è anche impegnato in una rassegna che si terrà a settembre a Monopoli, in Puglia, dal titolo Panorama, mostra itinerante promossa dal consorzio di gallerie italiane riunite dentro Italics.