Dal 20 marzo 2021 Palazzo Strozzi, compatibilmente con le normative di sicurezza anticontagio, porta a Firenze un grande progetto espositivo curato da Vincenzo de Bellis e Arturo Galansino, la mostra American Art 1961-2001, una grande antologica dedicata all’arte contemporanea americana. Un’occasione per ripercorrere quarant’anni di storia attraverso i lavori di Andy Warhol, Marc Rothko, Roy Lichtenstein, Bruce Nauman, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Matthew Barney e Kara Walker, tra gli altri. Con una selezione di oltre 80 opere di 55 artisti americani – tra cui pittura, fotografia, video, scultura e installazioni in prestito dal Walker Art Center di Minneapolis – la mostra approfondisce la poliedrica produzione artistica americana in relazione alle trasformazioni della società, definendo la ricca e complessa identità americana nella seconda metà del XX secolo.