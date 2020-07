La Serpentine gallery di Londra ha deciso di rendere omaggio a Christo e Jeanne-Claude con una mostra a loro dedicata accompagnata da un’app per rivivere, in realtà aumentata, la grande installazione nel lago di Hyde Park del 2018, dal titolo The London Mastaba AR, il primo lavoro che l’artista realizzò nel Regno Unito. Dall’8 luglio i visitatori possono quindi ricreare virtualmente una delle opere pubbliche più apprezzate degli ultimi anni. Progettata prima della morte di Christo nel maggio 2020, questo progetto è un’opportunità per condividere con un pubblico globale l’ultimo lavoro pubblico realizzato nella vita di Christo e celebrare il ricordo dei suoi progetti visionari. Per accedere al lavoro in realtà aumentata basta scaricare l’app Acute Art dallo store dello smartphone, selezionare Christo & Jeanne-Claude and the The London Mastaba AR, dopo pochi secondi il lavoro sarà visibile sul cellulare come se lo steste inquadrando con la vostra fotocamera, dando l’idea reale dell’opera inserita in quel contesto.