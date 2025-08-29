Jeff Koons e Gagosian, reunion d’arte e affari

Il mondo dell’arte contemporanea è stato scosso da un evento che ha il sapore di una reunion tanto attesa: Jeff Koons, l’artista vivente più costoso al mondo, è tornato sotto l’ala protettrice di Larry Gagosian, il gallerista che ha rappresentato il suo lavoro per oltre due decenni. Questa mossa segna la fine di una parentesi di tre anni durante i quali Koons era rappresentato da Pace Gallery, periodo che, secondo alcune fonti, sarebbe stato segnato da difficoltà legate ai costi di produzione delle sue opere e a vendite meno soddisfacenti.

La collaborazione tra l’artista e il gallerista ha una lunga storia, caratterizzata da esposizioni in città come New York, Londra, Hong Kong e Beverly Hills. Questa nuova fase promette di essere altrettanto fruttuosa, con progetti ambiziosi già in cantiere, tra cui la presentazione di New! New Too! (1983) alla fiera Art Basel Unlimited, un’opera che esplora il confine tra arte e pubblicità.

La nuova stagione di Jeff Koons

Il ritorno di Koons da Gagosian non è solo una questione di affari, ma rappresenta anche un ritorno alle sue radici artistiche. Nel maggio 2025, la galleria ha dedicato uno stand personale a Koons durante la fiera Frieze New York, presentando la serie Hulk Elvis, sculture in acciaio policromo che mescolano l’iconografia pop con l’arte monumentale. Opere come Hulk (Tubas), vendute per oltre 3 milioni di dollari, hanno suscitato l’ammirazione di collezionisti e critici, confermando la forza del marchio creativo nel panorama artistico globale.

Si tratta insomma, di un momento emblematico che scuote il mondo del mercato d’arte contemporanea: tra grandi produzioni, strategie di vendita e progetti innovativi, Koons conferma la sua capacità unica di fondere cultura pop, spettacolo e investimento artistico, ricordando al mondo perché resta una delle figure più influenti e discusse del panorama globale.