Pugliese di origine e milanese d’adozione, Fabrizio La Sorsa (Mars) è un creativo, copywriter pubblicitario freelance, blogger e storyteller. Dopo gli inizi nel magazine 1977, dove lavora come redattore, nel 2016 fonda il blog Marte al piano di sopra, oggi diventato una community online. Tra i suoi format più seguiti c’è Previsioni Meteoropatiche, rubrica mensile che trasforma la meteoropatia in un’emozione condivisa, offrendo uno spazio di connessione a chi si riconosce in queste emozioni spesso trascurate. Scrive anche guide di viaggio, articoli e editoriali, e cura la newsletter MARTEdì, un appuntamento settimanale sui piccoli momenti della vita, tra racconti, lifestyle, musica e ispirazioni.

Da dove vieni, come hai iniziato e come ti consideri oggi?

Potrei esordire con una battuta e dire che vengo da Marte, ma forse – per usare un termine social – mi cringia anche solo averlo pensato. Anzi, forse mi cringia persino la parola cringe… meglio imbarazzo. Però associare la mia provenienza a un pianeta come Marte non è poi così sbagliato. Non perché io mi senta un alieno, anzi. Ma perché sono convinto che nessuno di noi provenga realmente da un solo luogo: siamo il risultato di tutti quei posti che ci hanno lasciato qualcosa, che ci hanno dato una spinta, che ci portiamo dietro, dentro, sopra e sotto. Siamo un’equazione che probabilmente non sappiamo ancora risolvere, e che ci porterà a rispondere a questa semplice domanda – “da dove vieni?” – in modo sempre diverso, di anno in anno. Oggi, la mia risposta è che sono nato in Puglia, cresciuto a Milano e che vivo come un segnalibro tra una città e una valigia sempre pronta. Ho iniziato a scrivere sin dal liceo, ed è un’esigenza più che una passione: qualcosa che mi porto dentro da sempre, anche quando studiavo Storia all’università. Oggi mi considero un creativo – anzi, un curioso – che si esprime scrivendo, ma che vive di creatività in ogni sua forma, nessuna esclusa.

Social e gusto estetico vanno a braccetto. Se dovessi pensare a uno stile a cui ti ispiri, quale sarebbe?

È una domanda difficile, un po’ come chiedermi qual è il mio film preferito: ne ho troppi, e sceglierne uno solo sarebbe un’impresa. Mi sembrerebbe quasi di fare un torto a qualche opera che ho amato… finirei per paragonare questa scelta a un adulterio. Diciamo che non ho un’unica ispirazione precisa, ma piuttosto una serie di stili e cose che amo. Adoro le opere di Hopper, le foto di Martin Parr – che hanno ispirato molto l’apertura del mio canale all’inizio – ma anche Luigi Ghirri. Amo tutto ciò che è minimal, la brutalità ma anche l’estetica francese, la provence e soprattutto la corrente artistica de La Nouvelle Vague: tutto, dal modo di fotografare la realtà allo stile visivo, contenutistico e alla moda. Mi piace trovare l’eleganza nella decadenza e la decadenza nell’eleganza. Ho comprato tanti calzini rossi da abbinare ai mocassini per colpa sua. Sono cresciuto a pane e Jack Nicholson, e credo che, come accade per i padroni dei cani, tendo ad assomigliargli sempre di più, soprattutto nella stempiatura. Il modo di esprimere le parole di cantautori come Flavio Giurato e De Gregori, il cinema di Sorrentino e Lanthimos. Proprio per questo è complicato definire il mio stile sui social: è una centrifuga con annesso cucchiaino. Per me ruota tutto attorno alla ricerca e, di conseguenza, a categorie spesso molto diverse tra loro, musica, viaggi, moda, cibo, arte… e soprattutto la scrittura, che fa da cappello a tutto questo. Quindi no, non saprei definire neanche il mio stile. È più un raccoglitore di cose che amo tantissimo.

Quali strategie metti in campo per allargare la tua community?

Non uso strategie. Forse dovrei farlo – ogni tanto me lo chiedo – tipo cavalcare qualche trend o parlare in camera dando del “tu” alla community, raccontando cose che, francamente, non credo possano interessare davvero a lungo termine. I social mi divertono molto perché mi danno la possibilità di esprimere, come dicevo prima, tutto ciò che amo e tutti gli stili che mi piacciono. Forse ho un profilo un po’ bipolare, e proprio per questo cerco di essere sempre molto sincero e spontaneo, credo sia questa inconsciamente la mia vera chiave. Lo faccio soprattutto attraverso i miei scritti, che parlano di vita quotidiana, di sensazioni e spesso anche di emozioni personali. Potrei dire che la mia strategia è mettermi a nudo scrivendo: parlo di tutto ciò che mi cattura l’attenzione, che sento, che mi tocca. Così si crea una community che si rivede in quello che provo – e non solo si immedesima, ma si racconta a sua volta, condividendo opinioni, aneddoti o punti di vista. Siamo tanti meteoropatici, sul mio Instagram. Ok, ora credo di aver dato una delle risposte più ruffiane del mondo… ma ci credo davvero. Quindi sì, l’accendiamo.

Anche l’arte e la cultura viaggiano veloce. Secondo te, quanto sono utili i social per la divulgazione culturale?

I social sono molto utili, un mezzo importante che dovrebbe diventare sempre di più portavoce di conoscenza e cultura. Magari riuscendo anche a invitare gli utenti – parola che odio perché tratta le persone in modo impersonale, come se fossero numeri – a mettere il telefono in tasca e andare a toccare con mano l’arte, quella stessa arte che tanto ci serve nella vita e che troppo spesso ignoriamo. Quindi sono importanti, ma bisogna anche saperli rispettare e comunicare bene, trattando la divulgazione culturale con il giusto valore e rispetto. È un’arma a doppio taglio: se finisce nelle mani sbagliate, può fare molto male. Però credo che oggi i social siano un mezzo di intrattenimento rilevante, e che sia giusto investire sempre di più nel raccontare l’arte e nel farla scoprire, rispettando il linguaggio proprio dei social senza però farla scadere in banalità. Insomma, bisogna saper trovare un equilibrio per non finire a parlare di Modigliani o Sartre come se fossero concorrenti di Temptation Island.

I social generano nuovi modi di fruizione. Quali sono vantaggi e limiti?

Un po’ come dicevo prima, il vantaggio principale è poter arrivare a molte persone e, di conseguenza, riuscire a far scoprire qualcosa a chi prima ne ignorava l’esistenza. Il limite, invece, è la superficialità con cui vengono trattati alcuni argomenti. Questa mancanza di profondità rischia di generare vere e proprie catastrofi comunicative: fake news, contenuti privi di senso e valore, clickbait, ignoranza e tuttologia. Forse oggi sarebbe meglio saperne meno su alcuni argomenti, ma saperne meglio. È un po’ come se avessimo tutti paura di specializzarci, perché sentiamo il potere di poter fare tutto, di poter parlare di ogni tema, di essere costantemente informati, capaci, pronti. Questa è la grande illusione social che ci portiamo dietro anche nella vita personale, l’idea di poter controllare tutto, credo sia uno dei mali di questo secolo. Immaginiamoci se un Fantino iniziasse a gareggiare in F1 o ne avesse la presunzione, sarebbe strano no? Insomma, usiamoli bene… ma tagliarsi un polpastrello con una pagina resta sempre un bellissimo dolore.

Da utente: il tuo profilo preferito?

Martin Parr, Lorenzo Bises, Vito_9999, Pierce Abernathy, Lara Bsmnn