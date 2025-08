L’Università di Siena conferirà la laurea magistrale honoris causa in Antropologia e linguaggi dell’immagine a Steve McCurry, uno dei fotografi più iconici e influenti del nostro tempo. La cerimonia si terrà il 24 settembre 2025 e anticiperà la partecipazione dell’artista al Siena Awards Photo Festival, prestigiosa manifestazione internazionale dedicata alla fotografia, di cui McCurry sarà protagonista nei giorni successivi.

Steve McCurry a Siena

«È un onore eccezionale poter conferire questo titolo a uno dei maestri indiscussi della fotografia mondiale», ha dichiarato il rettore dell’Ateneo senese, Roberto Di Pietra, sottolineando come le opere di McCurry rappresentino un punto di riferimento per studenti e giovani: «In esse si riconoscono, riconoscendo un modo di guardare alla complessità del nostro tempo e all’unicità di ogni essere umano».

Il legame tra McCurry e la città di Siena non è nuovo. Il fotografo aveva già tenuto una lectio magistralis all’Università nel 2013, e ha sempre espresso un particolare affetto per il territorio, oggi rinsaldato da questa occasione formale. Il rettore ha voluto ringraziare anche Luca Venturi, fondatore del Siena Awards, per il ruolo avuto nel consolidare negli anni la collaborazione tra festival e università.

La proposta di conferimento è arrivata dal Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, che ha voluto sottolineare l’approccio antropologico del lavoro di McCurry. Le sue fotografie, si legge nelle motivazioni, “inseriscono il soggetto in un contesto ricco di elementi culturali, sociali, religiosi e tradizionali, contribuendo allo sviluppo di interrogativi propri della riflessione antropologica contemporanea”. Le sue immagini raccontano infatti tanto la bellezza quanto le contraddizioni del mondo globale, oscillando tra la dimensione naturale e quella disturbante di scenari distopici.

Icona della fotografia contemporanea

Conosciuto in tutto il mondo per immagini che hanno saputo raccontare conflitti, culture e umanità con una forza visiva straordinaria, McCurry è autore di alcuni degli scatti più celebri della storia recente, come il ritratto della ragazza afghana Sharbat Gula, diventato simbolo universale dell’infanzia nei teatri di guerra. Steve McCurry è stato premiato più volte con il World Press Photo Award – il più prestigioso riconoscimento per il fotogiornalismo a livello mondiale – ed è stato insignito di numerosi altri premi internazionali. Dal 2019 è membro della International Photography Hall of Fame.