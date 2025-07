A Magliano Contemporanea protagonisti i fiori di Corinna Brandl

Dopo il successo della prima edizione, Magliano Contemporanea torna con una nuova proposta espositiva che unisce natura, pittura e introspezione. Fino al 3 agosto 2025 lo Spazio Espositivo della Biblioteca Comunale di Magliano in Toscana ospita Blumen, mostra personale dell’artista tedesca Corinna Brandl a cura di Maria Grazia Londrino, direttrice artistica dell’intera rassegna estiva maglianese. Al centro dell’esposizione, undici tele in cui il fiore diventa soggetto e simbolo: non oggetto decorativo, ma entità viva, fragile e mutevole, in continuo dialogo con le emozioni. Blumen – che in tedesco significa “fiori” – racconta infatti un mondo silenzioso ma potente, in cui ogni pennellata è un gesto di ascolto interiore.

«Non si tratta di rappresentare la natura, ma di viverla», spiega la curatrice Londrino. «I fiori di Brandl – aggiunge – sono soglie che invitano chi guarda a rallentare, ad abitare uno spazio di sospensione dove la pittura incontra il respiro della terra e della psiche». La mostra è accompagnata da un docufilm dedicato all’artista, prodotto da Dialogues, che ne approfondisce il processo creativo e il legame intimo con il paesaggio.

Il mondo di Corinna Brandl

Nata a Berlino nel 1951, Corinna Brandl ha vissuto tra Inghilterra e Canada, prima di stabilirsi a Bernau, in Germania, dove oggi lavora e coltiva il suo giardino, autentico laboratorio emozionale. Psicologa e psicoterapeuta, ha affiancato alla pratica clinica una solida formazione artistica in accademie tedesche e austriache, sotto la guida di maestri come Markus Lüpertz e Thomas Lange. Questa duplice vocazione – scientifica e artistica – attraversa tutta la sua produzione: la pittura diventa un atto terapeutico, una forma di conoscenza sensibile. I fiori dipinti da Brandl non sono mai semplici: trattengono memorie, inquietudini, gesti di cura. Sono il diario silenzioso di un’esistenza che ascolta il tempo, la terra, il sé.

Arte e territorio: un dialogo che continua

«Nei suoi fiori riconosciamo qualcosa di nostro: la grazia effimera delle fioriture, la forza silenziosa della terra», ha commentato Tamara Fattorini, vicesindaca di Magliano in Toscana. Blumen si inserisce infatti in un progetto più ampio che unisce arte contemporanea e identità territoriale. La rassegna Magliano Contemporanea, ideata da Maria Grazia Londrino e promossa dalla società Dialogues – raccontare l’arte con il sostegno del Comune di Magliano, proseguirà per tutta l’estate con nuove iniziative. Gran finale il 6 settembre con il Premio Tavano-Amodeo, dedicato ai due artisti che scelsero Magliano come casa e laboratorio creativo per oltre quarant’anni.