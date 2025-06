Dopo le grandi esposizioni in Oriente – la retrospettiva di Pechino, la collettiva all’Università Jiao Tong di Shanghai e la partecipazione alla Seoul World Art Expo – Lorenzo Marini torna a far parlare di sé anche in Occidente, invitato nel cuore di Chelsea, il quartiere newyorkese dove hanno sede le gallerie d’arte tra le più prestigiose al mondo. Dal 21 giugno al 22 agosto 2025, la Amsterdam Whitney Gallery (210 Eleventh Avenue, New York, NY 10001) ospiterà una decina di sue opere, proiettando la sua “Type Art” sulla scena internazionale.

Lorenzo Marini: lettere libere a New York

La ricerca di Marini è da sempre incentrata sul linguaggio: le lettere, sottratte al loro contesto originario, si trasformano in icone autonome capaci di dialogare con la società contemporanea. Nelle sue composizioni, i caratteri tipografici diventano veri protagonisti visivi, come frammenti di un lessico universale. «Viviamo nel tempo della contaminazione permanente – spiega l’artista – e l’arte ha il dovere di ricomporre i frammenti della società, le sue parole, le sue comunicazioni. Il linguaggio non è solo strumento, ma anche collante, un elemento che unisce, anziché dividere».

Apprezzato per la capacità di “liberare le lettere” dal loro uso convenzionale, Marini esplora le potenzialità espressive della tipografia, ingrandendone dettagli e forme e creando mosaici di simboli, colori e texture. Una poetica visuale unica, nella quale lettere e segni convivono tra loro come pedine su una scacchiera, portatrici di messaggi stratificati e di nuovi significati. La curatrice e direttrice esecutiva della galleria, Ruthie Tucker, ha accolto con entusiasmo l’arrivo dell’artista italiano: «Siamo entusiasti di queste splendide opere e felici di poterle presentare al nostro pubblico. È una vera gioia vedere come Marini riesca a far dialogare la tipografia con l’arte visiva, creando un universo di grande impatto».

Una riflessione sul linguaggio

Le sue creazioni richiamano la lezione del Futurismo italiano e lo spirito di Umberto Boccioni, per il quale «non esiste pittura, scultura, musica o poesia. L’unica verità è la Creazione». Ed è proprio la creazione al centro del lavoro di Marini, che rilegge le lettere come elementi plastici e cromatici, in una sintesi tra graphic design, advertising e linguaggi del digitale. Le sue opere raccontano la nostra epoca di iper-connessione, social network e comunicazioni frammentate, offrendo allo spettatore una nuova prospettiva sull’alfabeto come sistema di segni e come portatore di memoria, identità e cambiamento.

Con questo nuovo capitolo newyorkese, Lorenzo Marini consolida la propria carriera di artista internazionale e apre a una nuova riflessione sul potere visivo del linguaggio, regalando al pubblico di Chelsea un’esperienza estetica originale, coinvolgente e dal forte impatto emotivo.