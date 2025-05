In occasione dell’Expo di Osaka 2025 sono state presentate al pubblico le due torce della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, che si terranno a Milano e Cortina a febbraio 2026.

Essential, questo il nome evocativo dato a quelli che rappresentano i simboli per eccellenza degli eventi multisportivi internazionali e che per questa speciale edizione sono stati ideati dallo Studio Carlo Ratti Associati in collaborazione con l’azienda Cavagna Group.

«Il minimalismo – ha spiegato lo stesso Carlo Ratti, curatore della Biennale Architettura, qui non è estetica ma un metodo e una dichiarazione d’intenti contro il superfluo, come fondamento della vera sostenibilità».

Le caratteristiche di Essential

La fiamma, infatti, è resa protagonista in piena linea con il principio della green economy. L’impatto sull’ambiente della nuova torcia olimpica è ridotto ai minimi termini grazie alla possibilità di essere riutilizzate fino a 10 volte, si permette di limitare la produzione a 1500 pezzi. Inoltre, alimentate con GPL bio, ottenuto da fonti rinnovabili come oli alimentari esausti e scarti alimentari, lavorati nella raffineria ENI, le fiaccole sono realizzate in ottone e alluminio riciclati. Insomma, un connubio ideale tra arte, ingegneria e identità nazionale che rende ogni torcia un vero e proprio capolavoro di eccellenza italiana.

Se la torcia Olimpica è un’evocazione dell’incanto dei paesaggi italiani, della “dolce vita” tra cielo e mare, nella variante “Sfumature del Cielo”; “Montagne di Luce”, la torcia Paralimpica rende invece omaggio alla straordinaria forza degli atleti, celebrando l’inestimabile capacità di rendere ogni ostacolo un’opportunità.

Da Osaka a Losanna, il percorso della fiaccola, simbolo d’innovazione e tradizione

Ufficialmente presentate il 14 Aprile 2025 sia all’Expo di Osaka, dove resteranno esposte sino alla conclusione di quest’ultima, sia alla Triennale di Milano dove, da maggio sono protagoniste fino al termine dei Giochi Invernali, saranno in seguito inserite nella collezione permanente del Museo Olimpico di Losanna, divenendo così parte della storia della tradizione Olimpica.

Il fuoco sacro dei Giochi Invernali sarà acceso il 26 Novembre 2025 a Olimpia in seguito a una cerimonia simbolica. La torcia proseguirà il suo percorso giungendo ad Atene, attraverserà poi il Mediterraneo sino a Roma, dove intraprenderà il suo viaggio nella penisola italiana.

A coronare questo momento, le campionesse Stefania Belmondo e Bebe Vio accoglieranno la torcia a Milano, mentre Carolina Kostner e Martina Caironi a Osaka. Queste donne rappresentano il legame profondo tra la tradizione olimpica e il futuro dei Giochi, portatrici di forza, determinazione e coraggio, attributi che delineano l’anima delle Olimpiadi.

Essential è un oggetto funzionale intriso di carica simbolica: innovazione e tradizione, impegno ambientale, design e passione per lo sport. La torcia pionieristica non è solo emblema del presente, è altresì un faro che illumina sia il fuoco dei Giochi, sia un auspicato futuro di speranza. Narra una storia di cambiamento, simbolo di una comunità globale che alza lo sguardo verso il domani, con fiducia.

* L’articolo fa parte di una serie di pubblicazioni realizzate dagli studenti del Master in Art Management della Luiss Business School, nell’ambito del corso curato da Inside Art in Giornalismo d’Arte