Venerdì 9 maggio 2025, uno solo fortunato o fortunata realizzerà un sogno che, per molti amanti dell’arte, resta confinato alla fantasia: dormire all’interno della National Gallery di Londra, tra le opere di Tiziano, Caravaggio e Van Gogh. Un evento simbolico e pionieristico, pensato per celebrare i 200 anni della fondazione del museo, uno dei più visitati al mondo.

L’iniziativa è parte delle celebrazioni ufficiali per il bicentenario dell’istituzione, fondata nel 1824 con l’acquisto della collezione di 38 dipinti di John Julius Angerstein. La National Gallery, che oggi custodisce oltre 2.300 opere, ha scelto un modo sorprendente per inaugurare questo anno speciale: un concorso aperto a tutti i maggiorenni che fino al 7 aprile si sono iscritti sulla piattaforma ufficiale del museo.

Una sola persona tra gli iscritti è stata scelta per passare una notte nel museo, nel cuore della collezione.

Un letto tra i capolavori

Non si tratterà semplicemente di una visita notturna. Il vincitore dormirà in un letto appositamente allestito sul “ponte” che collega la storica ala principale con la rinnovata Sainsbury Wing, recentemente restaurata e ristrutturata.

Il letto stesso sarà parte integrante dell’esperienza estetica. Sarà infatti preparato con biancheria e arredi della collezione Marks & Spencer X National Gallery, frutto di una collaborazione tra il celebre marchio britannico e il museo.

La Sainsbury Wing e la visione del futuro

La notte al museo coincide anche con la riapertura completa della Sainsbury Wing, l’ala occidentale progettata nel 1991 da Venturi e della moglie Denise Scott Brown. Il recente restauro, parte del piano NG200, ha rinnovato gli spazi espositivi, migliorato l’accessibilità e potenziato i servizi al pubblico.

Questa riqualificazione non è solo architettonica: è anche un messaggio. In un’epoca in cui i musei si confrontano con nuove sfide – dalla sostenibilità alla digitalizzazione, dall’inclusività alla ridefinizione dei pubblici – la National Gallery vuole presentarsi come un’istituzione viva, accogliente e partecipativa.

Cena d’arte e guida privata

L’esperienza esclusiva offerta dalla National Gallery inizia con una cena per due persone presso Locatelli, il nuovo ristorante del museo, guidato dallo chef stellato Giorgio Locatelli in collaborazione con Searcy’s.

Dopo la cena, il vincitore sarà accompagnato in una visita privata e notturna della mostra C C Land: The Wonder of Art”, guidata da Christine Riding, direttrice delle collezioni e della ricerca della National Gallery. Questa esposizione rappresenta il più grande riallestimento della collezione permanente del museo, con oltre 1.000 opere che tracciano sette secoli di pittura europea, dal XIII al XX secolo.

* L’articolo fa parte di una serie di pubblicazioni realizzate dagli studenti del Master in Art Management della Luiss Business School, nell’ambito del corso curato da Inside Art in Giornalismo d’Arte