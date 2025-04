Lady Gaga, icona della musica pop e della sperimentazione visiva, ha spesso sorpreso il pubblico con scelte artistiche fuori dagli schemi. Nel 2013, infatti, la cantante ha intrapreso un percorso inedito avvicinandosi al mondo della performance art grazie all’incontro con Marina Abramović, figura di spicco dell’arte contemporanea. Il loro rapporto, nato in un contesto di ricerca e collaborazione, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico internazionale diventando oggetto di discussione e curiosità. L’esperienza condivisa tra le due artiste ha segnato così un momento significativo sia per la carriera di Lady Gaga sia per la diffusione del metodo Abramović portando alla luce nuove forme di espressione e contaminazione tra musica e arte performativa.

L’inizio di una collaborazione: l’incontro tra Lady Gaga e Marina Abramović

L’estate del 2013 segna l’inizio del rapporto tra Lady Gaga e Marina Abramović. In quel periodo, la popstar decide di avvicinarsi al mondo della performance art partecipando a un workshop intensivo guidato dalla celebre artista serba. L’iniziativa si svolge presso l’Abramović Institute di Hudson, nello stato di New York, un centro dedicato alla promozione e allo studio della performance art contemporanea.

Durante il workshop, Lady Gaga si è sottoposta a una serie di esercizi fisici e mentali, noti proprio come “Metodo Abramović”, ideati per aumentare la consapevolezza corporea e la concentrazione. Questi esercizi, che includono pratiche di meditazione, camminate lente e momenti di silenzio, sono pensati per preparare gli artisti a una maggiore apertura creativa e a una connessione più profonda con il pubblico.

La partecipazione di Lady Gaga al workshop non passò però inosservata: un video che documenta la sua esperienza viene diffuso online durante l’estate di quell’anno suscitando grande interesse e diventando rapidamente virale. Nel filmato la cantante, completamente immersa nelle pratiche proposte da Abramović, arriva a mettersi a nudo, sia fisicamente che emotivamente, davanti alla telecamera.

Il Metodo Abramović e la trasformazione di Lady Gaga

Il rapporto tra Lady Gaga e Marina Abramović si sviluppa infatti proprio attorno al “Metodo Abramović e la cantante, nota per la sua apertura verso nuove forme di espressione, si lascia guidare dall’artista serba in un percorso di ricerca interiore e di sperimentazione artistica.

Nel video pubblicato nell’agosto 2013, Lady Gaga si mostra in una veste inedita: abbandona i costumi eccentrici e le scenografie spettacolari per immergersi in un contesto essenziale, fatto di silenzio, natura e concentrazione: le immagini la ritraggono mentre cammina lentamente in un bosco, si confronta con il proprio respiro e si lascia andare a esercizi di meditazione.

Questa esperienza rappresenta per la popstar un momento di trasformazione personale e artistica: la cantante dichiara di aver trovato nel Metodo Abramović una nuova fonte di energia e ispirazione, utile anche per affrontare le sfide della sua carriera musicale. Il rapporto tra le due artiste si consolida così proprio grazie a questa condivisione di intenti e alla volontà di superare i confini tradizionali tra le diverse discipline artistiche.

Un rapporto tra arte, beneficenza e visibilità mediatica

L’incontro tra Lady Gaga e Marina Abramović non si esaurisce nell’ambito della sperimentazione artistica, ma si inserisce anche in un contesto di sostegno reciproco e promozione culturale. Il video che documenta il workshop viene infatti realizzato per sostenere una campagna di raccolta fondi a favore dell’Abramović Institute, con l’obiettivo di finanziare progetti futuri e diffondere la conoscenza della performance art.

La scelta di coinvolgere una star internazionale come Lady Gaga si rivela strategica per aumentare la visibilità dell’iniziativa e raggiungere un pubblico più ampio. La collaborazione tra le due artiste diventa così un esempio di come il dialogo tra mondi diversi possa generare nuove opportunità, sia sul piano creativo che su quello della promozione culturale.

Il rapporto tra Lady Gaga e Marina Abramović continua a essere citato come uno dei momenti più significativi di contaminazione tra musica pop e arte contemporanea, testimoniando la capacità delle due artiste di influenzarsi reciprocamente e di aprire nuove strade all’espressione artistica.