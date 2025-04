Renata Cristina Mazzantini tra le protagoniste del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti

Nella serata di giovedì 3 aprile, nella splendida Aula Giulio Cesare in Campidoglio a Roma, si è svolta la XXXIV Edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, realizzato con il Patrocinio del Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Lazio e Presidenza dell’Assemblea Capitolina. Il riconoscimento che celebra eccellenza, talento e merito femminile e che ha reso omaggio a 12 donne esempio di innovazione nei loro ambiti celebrate per i traguardi ottenuti nell’imprenditoria, la dirigenza, la politica, l’impegno sociale, il cinema, la letteratura, le professioni.

La premiazione è stata presieduta da Silvia Grassi, direttrice dell’ufficio stampa CSM e a ricevere la preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983. Alla direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Renata Cristina Mazzantini, è stato consegnato il premio per la dirigenza, a testimonianza di un’istituzione sempre più viva, culturalmente ricca e protesa all’internazionalismo.

Tra le menzioni, all’Imprenditoria Angelica Kristle Donati, imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni; alle Relazioni Internazionali Irene Fellin, rappresentante speciale della NATO per Donne Pace e Sicurezza; alle Professioni Beatrice Lucarella, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto; al Management Elisabetta Oliveri, presidente di Autostrade per l’Italia; al Giornalismo Stella Pende, giornalista e conduttrice televisiva; alla Pubblica Amministrazione Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato; alle Istituzioni Maria Rosaria San Giorgio, giudice della Corte Costituzionale; WOMEN for STEM Claudia Segre, fondatrice della No Global Thinking Foundation; Premio “Associazione Premio Minerva Anna Maria Mammoliti” Giovanna Foglia Fonda, fondatrice de “Il Trust Nel Nome Della Donna”.