Marina Abramovic, a Pesaro l’opera immersiva “The Life”

Dal 5 al 18 giugno 2024, presso il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, sarà presentata la prima mostra “mista” di arte performativa di Marina Abramovic. Presentata per la prima volta in assoluto alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019, l’opera ha attraversato diverse città del mondo e ora, nel capoluogo marchigiano debutta in anteprima nazionale e in una veste ampliata, tra costumi originali ed elementi acustici che intendono far riflettere sul concetto di memoria.

Una vera e propria esperienza immersiva e rivoluzionaria tra realtà fisica e digitale, che vede una performance in 3D dalla durata di 19 minuti, attraverso cui l’artista invita il pubblico a esplorare intimamente concetti come natura, tempo, memoria e spazio. Un ologramma dell’Abramovic compare all’interno dello spazio e interagisce con i fortunati spettatori, prima di scomparire nel nulla.

L’utilizzo di una realtà mista – al contrario di quella virtuale – crea una esperienza interattiva unica e consente alla Abramović una maggiore e consapevole indagine del proprio corpo che diventa, come in ogni sua esibizione, soggetto e oggetto stesso della sua arte. L’artista è da sempre convinta che «l’arte del futuro sia un’arte senza oggetti. Solo una pura trasmissione di energia». Una presenza che dunque può essere trasmessa anche quando l’artista si trova altrove, e che se vogliamo, coinvolge anche il tema dell’immortalità, visto che – come ha commentato la performer – «tu se lì preservato per sempre».

A completare il progetto, il 18 giugno, presso il Teatro Rossini di Pesaro, la conversazione di Marina Abramović con Todd Eckert, regista dell’opera e fondatore di Tin Drum, collettivo globale composto da designer, artisti, designer e scienziati, che lavora esclusivamente sulle realtà aumentate: The Life è inoltre stata la prima mostra di mixed reality su larga scala, presentata pubblica e a livello internazionale.

info: marinaabramovic.it