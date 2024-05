Il 27 maggio, negli spazi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, si svolgerà, dalle 9.00 alle 18.00, THE ART SYMPOSIUM, una giornata di confronto tra imprese pubbliche e private sul tema della cultura come leva dell’innovazione e dello sviluppo, organizzata da Inside Art in collaborazione con la GNAM.

Si tratta di un appuntamento che rappresenta l’occasione per mettere l’accento sul mondo del contemporaneo, sui cambiamenti avvenuti in questi venti anni, sulle prospettive e le opportunità future, che vedrà la presenza di ospiti d’eccezione e la partecipazione di diverse personalità del mondo della cultura ed esponenti di aziende che operano nel settore.

Il convegno, introdotto dalla direttrice della GNAM Cristina Mazzantini, e dal direttore ed editore di Inside Art Guido Talarico, è accessibile al pubblico solo su invito ed è suddiviso in quattro panel che si susseguiranno nel corso della giornata:

La cultura motore dell’industria dei contenuti

Arte e istituzioni, nuove prospettive per il Paese

La rivoluzione digitale, l’innovazione dalle università alle aziende

Collezionismo e Mercato: gli investimenti culturali

L’evento ha come main sponsor Gruppo Unipol, come partner istituzionale Istituto per il Credito Sportivo e come promoter Associated Medias Press Agency.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 20 anni della testata Inside Art, che, in occasione di questa ricorrenza, ha ideato una serie di contenuti, attività e iniziative che si svolgeranno nell’arco di tutto il 2024. La sinergia avviata da Inside Art proprio con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, inoltre, ha portato alla gestione comune di tre eventi: L’Art Symposium (in programma il 27 maggio), Il Film Art Fest (che si svolgerà in autunno) e il Talent Prize 2024 (concorso annuale di Inside Art di cui il bando della 17esima edizione è stato da poco lanciato).

Per seguire tutti gli aggiornamenti relativi agli eventi: insideart.eu/the-art-symposium

Per accedere alla waiting list inviare nome, cognome e job position su: [email protected]