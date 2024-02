Tra fascino underground ed estetica minimalista, Federico Hurt è emerso nel mondo della fotografia contemporanea con uno sguardo focalizzato sull’esperienza urbana. Estraendo dettagli grezzi dalla vita quotidiana nelle città con la sua macchina analogica, Hurt ha messo a punto Wasted Youth, un vero e proprio reportage in cui la narrazione cinematografica si unisce a intenti documentaristici. All’interno del progetto, che il fotografo ha definito «un diario fotografico personale nel quale raccolgo immagini istantanee di momenti di spensieratezza», si è sviluppato I HATE LA, un libro fotografico narrativo che racconta con estetiche crude i margini di Los Angeles.

Classe 1998, Federico Hurt è originario di Lugano, in Svizzera. Subendo il fascino delle città e del loro tessuto, Hurt ha sviluppato uno stile fotografico che risente dell’incontro con il lavoro di Hedi Slimane, ma anche dello studio su Helmut Newton, Wolfgang Tillmans, Eugene Richards e William Eugene Smith. Da qui, uno sguardo a metà tra il documentaristico e l’underground, posato sulle strade delle grandi città del mondo, da Rio de Janeiro a Tokyo.

Uno spazio privilegiato per questa indagine immersiva, la città di Los Angeles, di cui offre un ritratto disincantato in I HATE LA. Con scatti che vanno dall’iconica Venice Beach alle strade di Skid Row, Federico Hurt ha sfidato i cliché del sogno californiano, portando alla luce la cruda realtà che si cela sotto la sua superficie, raccolta poi nella forma-libro. Esaminando i lati oscuri della città, composto di decadenza ed eccessi, di criminalità e dipendenze, Hurt rivela le sfaccettature negative di Los Angeles, mettendo in ombra la narrazione che le propone come un paradiso da ammirare.

