A giugno il mondo dell’arte contemporanea si riunisce a Basilea, strettamente collegata alla prestigiosa fiera dell’arte, Art Basel, che avrà luogo la settimana prossima nel cuore dell’Europa, tra Francia, Germania e Svizzera. Questo evento è il punto culminante dell’intero anno per il mercato dell’arte ed è sicuramente il più atteso. Dal 15 al 18 giugno la 53esima edizione di Art Basel è il posto in cui essere, con una programmazione intensa e un’organizzazione capillare, i visitatori potranno immergersi nell’arte al cento per cento.

La mostra di Art Basel a Basilea è suddivisa in settori, ogni settore ha un focus specifico, dalle opere monumentali alle presentazioni personali di artisti emergenti. Poniamo, in particolarem l’accento su Unlimited, la piattaforma espositiva pionieristica di Art Basel per progetti che trascendono il classico stand fieristico, tra cui sculture e dipinti di grandi dimensioni, proiezioni video, installazioni e performance dal vivo.

Quest’edizione ha un significato particolare che va oltre l’evento stesso. Sarà infatti la prima senza Marc Spiegler, ex direttore globale e volto pubblico di Art Basel per 15 anni, che ha lasciato inaspettatamente lo scorso ottobre. Sarà inoltre la prima volta che Basilea ospita la sezione Kabinett, dedicata alle mostre curate negli stand. E, soprattutto, sarà la prima edizione di Art Basel a Basilea sotto la direzione di Vincenzo De Bellis, il nuovo “direttore dei direttori” delle quattro fiere, nonché creatore di nuovi modelli espositivi. De Bellis ha una ricca esperienza, avendo lavorato in passato a MiArt e al Walker Art Center di Minneapolis.

Art Basel catalizza l’intera città di Basilea, l’intera nazione e l’intero sistema dell’arte. Oltre ai padiglioni fieristici di Art Basel , programmazione collaterale di mostre, fiere ed eventi mondani è un’occasione unica per vivere il mondo dell’arte. Infatti, Durante la settimana di Art Basel a Basilea si svolgono diverse fiere collaterali, tra cui Liste, Volta e Photo Basel. Inoltre, Nello stesso periodo delle esposizioni d’arte, si tiene anche la Design Miami/Basel, una delle fiere di design più influenti d’Europa. Questo evento attira l’attenzione della scena mondiale del design su Basilea, presentando mobili, lampade e oggetti d’arte di design.