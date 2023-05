Premio Michetti. Al via l’edizione 2023

Si terrà mercoledì 10 maggio, alle ore 11.30, la presentazione della nuova edizione del Premio Michetti, la 74esima. Nel museo di Francavilla al Mare, saranno presenti per la conferenza stampa: Daniele D’Amario, Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Luisa Ebe Russo, Sindaco di Francavilla al Mare, Andrea Lombardinilo, Presidente della Fondazione Michetti, Federica Zalabra, Direttore Regionale Musei Abruzzo – MIC, Maria D’Alesio, Direttrice Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Costantino D’Orazio, curatore del 74° Premio Michetti e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della giuria del 74° Premio Michetti, con un intervento video.

Il Premio Michetti coniuga da sempre spinte moderniste e linguaggi della tradizione artistica, in un processo di equilibrio tra valorizzazione della realtà locale e nazionale. Costituita nel 1952, sulla scia di successo del Premio Michetti nato nel 1947, la Fondazione Michetti diventa Ente Morale nel 1955. Tra i curatori del Premio si annoverano Palazzeschi, Angioletti, Apollonio, Bellonzi, D’Amico, Caramel, Daverio. La 74esima edizione sarà invece curata da Costantino D’Orazio, e vede anche l’apertura della collezione permanente della Fondazione: oltre 100 opere degli ultimi 70 anni in mostra a Palazzo San Domenico.

Così il Presidente della Fondazione Michetti, Andrea Lombardinilo, ha commentato: «Finalmente è possibile restituire al pubblico la mostra permanente del Premio Michetti, frutto del lavoro intenso dello staff della Fondazione, del suo segretario generale, Stefania Antonucci, e del suo tesoriere, Valerio Cavallucci. Oltre 100 opere inserite in un percorso espositivo che abbiamo immaginato in ordine cronologico, dal 1947 al 2022. Una vera e propria rinascita, un viaggio nel tempo da non perdere. In vista dell’edizione 74 del Premio, che si annuncia ricco di novità, la Fondazione Michetti rilancia nel nome dell’eterogeneità. La varietà delle opere in mostra alla permanente garantisce un’esperienza unica e incarna perfettamente il continuum del percorso di valorizzazione del territorio nei contesti regionale e nazionale che la Fondazione Michetti vuol perseguire».

Tutte le info: fondazionemichetti.it