Torna il Red Bull Doodle Art, il concorso globale per chi vuole far conoscere la sua arte servendosi esclusivamente carta e penna.

I giudizi nazionali di Red Bull Doodle Art: JAGO, Mosca, Caporale

Il concetto del Red Bull Doodle Art risale alla primissima edizione del 2012 e, nel corso del decennio successivo, è rimasto fedele a questo concetto inclusivo, evolvendosi al contempo per ampliare gli orizzonti dei partecipanti attraverso gallerie virtuali e tecnologie in costante evoluzione. Nel 2014 i finalisti mondiali hanno creato scarabocchi su una piattaforma digitale, mentre i finalisti mondiali del 2017 hanno portato i loro scarabocchi nel mondo della realtà virtuale.

Red Bull Doodle Art 2023 vedrà invece i finalisti confrontarsi con un nuovo regno tecnologico: gli NFT. La giuria selezionerà il vincitore italiano in base ai criteri di creatività, abilità artistica e al modo in cui lo scarabocchio esprime l’amore per la vita.

Ovviamente è necessaria tanta immaginazione ma, grazie a questo concorso, tutti i partecipanti hanno la possibilità di essere giudicati da una giuria di eccellenza. Jago, Giulio Mosca e Francesco Caporale decreteranno infatti il vincitore italiano, che sarà poi protagonista nella finale mondiale di Amsterdam, in programma dal 25 al 28 maggio.

Qui le informazioni per iscriversi!