Maurizio Cattelan, La rivoluzione siamo noi

Maurizio Cattelan, Sarah Lucas, Damien Hirst, Lara Favaretto, Cindy Sherman, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Josh Kline, Lynette Yiadom-Boakye, Rudolf Stingel. Una carrellata di super big in un’unica mostra per celebrare a Firenze i trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, tra le più famose e prestigiose collezioni italiane d’arte contemporanea.

Dal 4 marzo 2023, infatti, Palazzo Strozzi presenta Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye. Opere dalla collezione Sandretto Re Rebaudengo, con un percorso espositivo a cura di Arturo Galansino, direttore generale di Fondazione Palazzo Strozzi, che propone una selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei internazionali. Reaching for the Stars esplora le principali ricerche artistiche degli ultimi quattro decenni attraverso una costellazione di opere che verranno esposte in tutti gli spazi di Palazzo Strozzi, dal Piano Nobile alla Strozzina, con una speciale nuova installazione per il cortile rinascimentale.

Lara Favaretto, Gummo V

Tra pittura, scultura, installazione, fotografia, video e performance, il progetto esalta il dialogo tra Palazzo Strozzi e l’arte contemporanea proponendo ai visitatori un percorso alla scoperta delle grandi stelle dell’arte globale degli ultimi anni insieme a uno sguardo alle più giovani generazioni. La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Con il main supporter di Fondazione CR Firenze. Sostenitori: Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Intesa Sanpaolo, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi.