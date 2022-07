Esce il libro, edito da Inside Art Autori, Talent Prize, 100 nomi da ricordare. Una pubblicazione che raccoglie 100 artisti, selezionati da Inside Art e dal suo direttore ed editore Guido Talarico, che sono stati vincitori/finalisti/menzioni o premi speciali negli ultimi 15 anni di concorso e che oggi offrono, grazie alla qualità del loro lavoro, una visione allargata del panorama artistico contemporaneo. Il volume, seppure sotto l’originale formato di un libro, è concepito come un catalogo vero e proprio che ripercorre le tappe più significative del concorso promosso da Inside Art, nato dalla volontà di Guido Talarico di realizzare un premio che potesse aprire le porte del mondo e del mercato dell’arte ai giovani di talento, in un sistema complesso e difficoltoso per gli artisti. Dopo la prima edizione del 2008, vinta da Rä di Martino, il Talent Prize è cresciuto fino a contare oltre 10mila iscritti ed è stato un utile trampolino di lancio per tanti artisti internazionali.

Dalla A di Alfredo Aceto alla Z di Marco Maria Zanin, il libro è un riassunto dell’articolata ed eterogenea proposta artistica attuale, che si va ad inserire in un’ottica di lettura e indagine sull’arte contemporanea e in particolare di quella italiana, dato che, come in molteplici occasioni è stato di recente ribadito, manca nel nostro Paese una critica sull’arte italiana degli ultimi trent’anni. Il libro del Talent Prize in questo senso offre un piccolo aiuto nella sconfinata galassia degli scritti sull’arte, proponendosi come uno strumento di consultazione e come un mezzo di ricerca per chiunque voglia farsi un’idea del valore e della qualità che i giovani artisti portano al sistema cultura.

“È un promemoria importante – scrive Talarico nell’introduzione del libro – Non li dimenticate questi cento giovani artisti. Rappresentano un po’ il meglio del nostro paese. Guardando i loro lavori, la loro storia, le loro valutazioni economiche potrete scoprirli e speriamo innamorarvene. Magari andrete a visitare i loro atelier o le gallerie che li rappresentano e magari comprerete qualche loro lavoro”.

Nelle pagine che seguono l’introduzione abbiamo schematizzato le edizioni del premio fino al 2021, citando la giuria che ogni anno accompagna il premio e la selezione di artisti fatta dai membri che la compongono e dai premi speciali che in ogni edizione premiano i loro favoriti. Nelle pagine successive i protagonisti sono gli artisti: le immagini e un testo di accompagnamento raccontano al lettore la loro pratica e i punti salienti del loro percorso, fornendo una lettura trasversale della loro arte. Per ogni artista abbiamo anche svolto un’analisi di mercato indicando il range di valore sul mercato.

“Siamo consci – scrive ancora Talarico – dei nostri limiti, ma altrettanto consapevoli dell’importanza dell’esempio, del valore anche del singolo gesto. Negli anni che ci attendono proveremo ancora di più ad ampliare il raggio della nostra azione, a spingerci oltre i nostri limiti augurandoci che altri si uniscano a noi o facciano altro ma nella medesima direzione. Siamo tutti responsabili del nostro destino. Quello del nostro paese è indissolubilmente legato alla cultura, all’immenso patrimonio artistico paesaggistico che ci è stato donato dalla sorte e dalle capacità dei nostri avi. Insistere su questa strada è un dovere”.

Il libro è già disponibile qui per l’acquisto. Fino all’8 giugno al costo promozionale di 25 euro incluse le spese di spedizione.

