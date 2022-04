Nello “studiolo” della Galleria Embrice viene presentata un’installazione di appunti, cartoline, programmi, articoli di giornale, cataloghi, foto e video, assembla e ricombina la documentazione relativa ai numerosi progetti museografici ideati e realizzati da Giorgio de Finis: una memoboard che si arricchirà via via dei materiali che il laboratorio aperto alla città ha intenzione di produrre in una dimensione di co-progettazione ludica. “Giocare al gioco del museo”, immaginandone spazi tempi e modi, inventando insieme musei-fai-da-te (domestici, condominiali, diffusi, in cantina, nell’aiuola di fronte casa, nel portabagagli della macchina… in valigia).

Dopo l’esperienza come direttore del MACRO asilo, progetto di ampio respiro proiettato verso la valorizzazione dei giovani talenti in campo artistico, Giorgio de Finis si interroga su quale sia il ruolo dell’istituzione museale in correlazione con la vita di un territorio e di una comunità come può essere quella della periferia romana.

Con l’obiettivo di riflettere insieme su cosa sia un museo del XXI secolo, ma anche di inventarne uno viene organizzato un ciclo di incontri nella Galleria Embrice, in collaborazione con Museo delle periferie, Moby Dick Biblioteca Hub Culturale e Millepiani coworking.

In mostra anche opere originali di Fausto delle Chiaie, Pablo Echaurren e Alessandro Poli (Superstudio) e in anteprima assoluta i disegni e i render del progetto del Museo delle periferie a firma di Orazio Carpenzano.

Programma

Venerdì 22 aprile, ore 17.30 – Opening

presso Galleria Embrice – – Via delle Sette Chiese, 78

Installazione THE GAME MASTER’S ROOM



Mercoledì 27 aprile 2022

presso Moby Dick – Via Edgardo Ferrati, 3

Perché il museo deve farsi città

Ciclo di incontri a cura del Museo delle Periferie

ore 17

Saluti istituzionali: Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII

A cosa serve un Museo delle periferie?

con Eliana Cangelli, Francesco Careri, Orazio Carpenzano, Andrea Catarci, Carlo Cellamare, Giorgio de Finis

ore 18

Breve storia del primo “museo abitato” del Pianeta Terra

con Giorgio de Finis, Irene Di Noto, Paolo Di Vetta, Margherita Grazioli, Rossella Marchini, Gabriele Salvatori

Ore 19

Musei di/in periferia

con Cristina Giuliani (TormarArte), Claudio Gnessi (Ecomuseo Casilino), David Vecchiato (MURo);

coordina Giorgio de Finis

***

Mercoledì 4 maggio, ore 17presso Millepiani – Via Nicolo Odero, 13

Proiezione del Film documentario

MACRO ASILO. Il MUSEO DI TUTTI di Giorgio de Finis

una produzione Azienda Speciale Palaexpo, ita, 2021, 56’



Per 15 mesi il Museo d’arte contemporanea di Roma si è fatto “asilo”. Il nuovo dispositivo museale relazionale immaginato da Giorgio de Finis è qui raccontato per bocca di molti dei suoi protagonisti, in un tentativo di sintesi che prova, ad un anno dalla sua chiusura, a dar conto di un progetto sperimentale complesso e che può essere letto, stando al suo ideatore, anche come un’opera d’arte collettiva.

Segue dibattito con l’autore.

***

Giovedì 5 maggio 2022

presso Moby Dick – Via Edgardo Ferrati, 3

ore 17

Progettare il museo relazionale

con Carmelo Baglivo, Francesco Careri, Patrizia Ferri, Alberto Jacovoni, Emmanuele Lo Giudice, Franco Purini

coordina Eleonora Carrano

ore 19

Il museo tra social e phygital

con Maria Elena Colombo, Sofia Francesca Miccichè, Antonio Pavolini

coordina Claudia Pecoraro

***

Venerdì 6 maggio 2022, ore 17

presso Moby Dick – Via Edgardo Ferrati, 3

Presentazione dei volumi