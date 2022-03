Nella Ville Lumiere viene inaugurata, in occasione della settimana parigina dedicata al disegno (la drawing week), la prima fiera dedicata ai maestri dell’incisione. Dal 19 al 22 maggio a Parigi, nel sesto arrondissement, saranno presentate le opere dei più grandi incisori della storia.

Couvent des Cordeliers, courtesy of L’Image Contemporaine

È nello storico Réfectoire du Couvent des Cordeliers di Parigi che 19 espositori presenteranno al pubblico talentuosi artisti Europei, coinvolti in fiera per dare una vasta e completa prospettiva sul mondo dell’incisione. Un percorso che ricostruisce la storia di questa tecnica artistica, mettendo accanto i grandi mastri, come Goya, Picasso e Dürer, esperimenti contemporanei di artisti emergenti, rappresentati da gallerie francesi e internazionali. Un dialogo tra passato e presente, ripercorso attraverso una tecnica artistica spesso lasciata in secondo piano. Un evento unico, si tratta infatti della prima esposizione dedicata esclusivamente all’incisione, La Paris Print Fair di Parigi, che movimenterà le strade della capitale francese, fa seguito al precedente Salon de l’Estampe et du Dessin, tenutosi per l’ultima volta nel 2016.

Galerie Martinez D. Albrecht Dürer, Le Rhinocéros, 1515

Perché tanto interesse per il Printmaking? Cos’è l’incisione? Christian Collin, Presidente del CSEDT e fondatore della fiera, risponde così:: «Dall’intaglio al rilievo, dalla litografia alla serigrafia. L’incisione è la memoria delle civiltà, e la testimonianza di una sete di rappresentazione visuale che risuona ancora oggi».

Paris Print Fair

Dal 18 al 22 maggio 2022

Couvent des Cordeliers, Parigi